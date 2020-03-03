Две женщины из Ингушетии и Чечни пойдут под суд за продажу младенца

По данным ведомства, женщина из Чечни решила купить ребенка для воспитания в семье. Обвиняемая обратилась за помощью к жительнице Ингушетии, которая согласилась за деньги помочь в незаконном усыновлении.
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Отмечается, что в январе 2019 года жительница Ингушетии, вступив в преступный сговор, перевезла из Махачкалы в Чечню новорожденного мальчика. За вознаграждение размером 650 тысяч рублей вторая обвиняемая передала заказчице новорожденного мальчика и поддельное свидетельство о рождении.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.