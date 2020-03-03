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2020-03-03T21:30+0300
https://ria.ru/20200303/1567958449.html
"Евровидение, держись": российские звезды поддержали Little Big в Сети
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РИА Новости

"Евровидение, держись": российские звезды поддержали Little Big в Сети

21:22 03.03.2020 (обновлено: 21:30 03.03.2020)
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© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "FARADENZA" группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню FARADENZA группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская треш-поп группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение 2020. Пока все с нетерпением ждут новую песню от них, знаменитости поздравляют и поддерживают музыкантов в социальных сетях.

Лолита Милявская

"Как я рада, что именно Little big поедут на Евровидение! Ждем взрыв! Мировое признание у них уже есть, наша любовь есть. Теперь только осталось не нервничать и всколыхнуть этот конкурс".
Лолита Милявская
певица

Гарик Харламов

"Не знаю, что из этого выйдет, но впервые я искренне рад за выбор. Буду болеть за ребят! Ильич, не подведи".
Гарик Харламов
шоумен

Родион Газманов

"Крутые! Современные! Хайповые!⁠ Евровидение, держись. Будет горячо".⁠

Максим Фадеев

"За последние годы это первое здравое и правильное решение, что на конкурс наконец-то отправляют правильную и современную группу, которая может представить нашу страну. Удачи".
Максим Фадеев
продюсер, музыкант

Сергей Жуков

"Благословляю на рейв!"
Сергей Жуков
певец

Илья Соболев

© Фото : Илья СоболевСкрин сторис из инстаграма шоумена Ильи Соболева о Little big
Скрин сторис из инстаграма шоумена Ильи Соболева о Little big
© Фото : Илья Соболев
Скрин сторис из инстаграма шоумена Ильи Соболева о Little big
"Красавчики!"
Илья Соболев
шоумен
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вчера, 13:21Культура
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39702123
КультураLittle BigМузыкаНовости культурыШоу-бизнесМаксим ФадеевГарик Харламов (Игорь)Лолита МилявскаяЕвровидение
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