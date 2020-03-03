"Евровидение, держись": российские звезды поддержали Little Big в Сети

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская треш-поп группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение 2020. Пока все с нетерпением ждут новую песню от них, знаменитости поздравляют и поддерживают музыкантов в социальных сетях.
Лолита Милявская
"Как я рада, что именно Little big поедут на Евровидение! Ждем взрыв! Мировое признание у них уже есть, наша любовь есть. Теперь только осталось не нервничать и всколыхнуть этот конкурс".
Гарик Харламов
"Не знаю, что из этого выйдет, но впервые я искренне рад за выбор. Буду болеть за ребят! Ильич, не подведи".
Родион Газманов
"Крутые! Современные! Хайповые! Евровидение, держись. Будет горячо".
Максим Фадеев
"За последние годы это первое здравое и правильное решение, что на конкурс наконец-то отправляют правильную и современную группу, которая может представить нашу страну. Удачи".
Сергей Жуков
"Благословляю на рейв!"
Илья Соболев
Скрин сторис из инстаграма шоумена Ильи Соболева о Little big
"Красавчики!"