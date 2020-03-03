Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200303/1567946827.html
В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению

15:39 03.03.2020
283
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Порядка 3,2 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных по миграционному соглашению Евросоюза и Турции на оказание помощи мигрантам, освоены к настоящему моменту, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Что касается 6 миллиардов: средства были выделены, 4,7 миллиарда были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты по помощи беженцам. Это касается строительства и работы школ и больниц, социально-экономической помощи", - сказала Спинант.
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
1 марта, 18:27
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
По словам представителя Еврокомиссии, средства выделяются по определенной схеме, их использование контролируется.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре в размере 6 миллиардов долларов на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за первые два дня марта границу Турции с Грецией пересекли порядка 1400 мигрантов и беженцев.
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
28 февраля, 16:24Война в Сирии
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
260000
Обсудить 0
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕврокомиссияЕвросоюзТурцияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Самолет Су-22 сирийских ВВС
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния