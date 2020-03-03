В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Порядка 3,2 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных по миграционному соглашению Порядка 3,2 миллиарда из 6 миллиардов евро, предусмотренных по миграционному соглашению Евросоюза Турции на оказание помощи мигрантам, освоены к настоящему моменту, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Что касается 6 миллиардов: средства были выделены, 4,7 миллиарда были законтрактованы, 3,2 были уже выплачены получателям. Эти средства поступают неправительственным организациям, которые реализуют проекты по помощи беженцам. Это касается строительства и работы школ и больниц, социально-экономической помощи", - сказала Спинант.

По словам представителя Еврокомиссии, средства выделяются по определенной схеме, их использование контролируется.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре в размере 6 миллиардов долларов на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.