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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200303/1567946474.html
Игорь Руденя поставил ряд задач перед ЛПК Верхневолжья
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РИА Новости

Игорь Руденя поставил ряд задач перед ЛПК Верхневолжья

15:39 03.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 мар – РИА Новости. Целый ряд задач перед областным лесопромышленном комплексом поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Основной задачей является переработка на тверских предприятиях максимальных объемов древесины, заготавливаемой в регионе. Также необходимо повышать инвестиционную привлекательность лесного комплекса, сокращать число "теневых" производств. При этом важно поддерживать высокий уровень лесовосстановления, добиться существенного снижения количества незаконных рубок и обеспечить создание системы мониторинга происхождения и перемещения древесины в Верхневолжье", - заявил глава региона на заседании областного правительства, одним из вопросов повестки дня которого стали перспективы развития регионального ЛПК на ближайшие два года.
Кроме того, по словам губернатора, необходимо усилить государственный надзор за лесами региона.
По словам Рудени, лес для Верхневолжья является одним из важнейших природных ресурсов, а в Центральном федеральном округе регион занимает первое место по площади лесов – это более 4,8 миллионов тысяч гектаров.
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Губернатор напомнил, что в последние годы был принят ряд системных мер по развитию лесного комплекса области. Реализованы крупные инвестиционные проекты, увеличился объем выпуска продукции глубокой переработки древесины. Возросли доходы областного бюджета от деятельности лесопромышленного комплекса – общий объем сборов в 2019 году составил 1,4 миллиарда рублей, а в 2016 году было 756 миллионов рублей.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что в регионе работа по развитию лесного комплекса ведется в рамках национального проекта "Экология". Цель регионального проекта "Сохранение лесов" – обеспечение к 2024 году баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.
В регионе за прошедшие четыре года увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 году оно проведено на 14,1 тысяч гектаров, то в 2019 – на 18,1 тысячах гектаров. В планах на ближайшие три года – довести эту цифру до 18,5 тысяч гектаров.
По национальному проекту ведется оснащение отраслевых организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. Предполагается, что к 2022 году общее количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы составит 225 единиц. В целом с 2016 года в Тверской области зафиксирована тенденция по снижению количества возгораний в лесах.
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В Тверской области увеличиваются объемы глубокой переработки древесины. Так, в 2016 году эта цифра составила 1,7 миллионов кубометров, в 2019-м – уже 2,4 миллиона кубометра. Предполагается ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тысяч кубометров
В Верхневолжье на 72% вырос объем отгрузки продукции глубокой переработки древесины – с 10,7 миллиардов рублей в 2016 году до 15 миллиардов рублей в 2019 году. В основном из тверской древесины делают пиломатериалы, плиты, оконные и дверные блоки, топливные гранулы.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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