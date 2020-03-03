Поклонская: Little Big покажут, что такое "From Russia with Love"

"Ну, как сказал бы классик: "Скибиди уа-па-па". Россию на "Евровидении" представит чумовая группа Little Big... А в Little Big я не сомневаюсь — они всему миру под "Калинку" покажут, что такое "From Russia with Love"", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

"Знаете, это уже большая победа. Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на "Евровидение" поедут как раз парни из мира "этих ваших интернетов". Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолен", - считает Поклонская.