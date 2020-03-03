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2020-03-03T20:20+0300
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Поклонская: Little Big покажут, что такое "From Russia with Love"
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РИА Новости

Поклонская: Little Big покажут, что такое "From Russia with Love"

15:37 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
2013
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не сомневается в группе Little Big на "Евровидении-2020", отметив, что ее участники смогут показать всему миру, что такое "From Russia with Love".
Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила ранее пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Ну, как сказал бы классик: "Скибиди уа-па-па". Россию на "Евровидении" представит чумовая группа Little Big... А в Little Big я не сомневаюсь — они всему миру под "Калинку" покажут, что такое "From Russia with Love"", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская
"Знаете, это уже большая победа. Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на "Евровидение" поедут как раз парни из мира "этих ваших интернетов". Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолен", - считает Поклонская.
Она также отметила, что в России теперь "новый Ильич", имея в виду лидера группы Илью Прусикина, и он, по ее оценке, "правильный, молодой и свежий".
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Концерт группы Little Big в Москве
Вчера, 14:40Культура
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении
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КультураРоссийская Федерация (Россия)Евровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigНаталья ПоклонскаяГосдума РФЕвровидение
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