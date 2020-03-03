Поклонская: Little Big покажут, что такое "From Russia with Love"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не сомневается в группе Little Big на "Евровидении-2020", отметив, что ее участники смогут показать всему миру, что такое "From Russia with Love".
Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила ранее пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Ну, как сказал бы классик: "Скибиди уа-па-па". Россию на "Евровидении" представит чумовая группа Little Big... А в Little Big я не сомневаюсь — они всему миру под "Калинку" покажут, что такое "From Russia with Love"", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Знаете, это уже большая победа. Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на "Евровидение" поедут как раз парни из мира "этих ваших интернетов". Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолен", - считает Поклонская.
Она также отметила, что в России теперь "новый Ильич", имея в виду лидера группы Илью Прусикина, и он, по ее оценке, "правильный, молодой и свежий".
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.