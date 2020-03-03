ЦПВС рассказал, сколько человек покинули дома из-за турецкой операции

"При этом в результате захвата турками Афринской зоны (район проведения операции "Оливковая ветвь") данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, преимущественно курдов. А в ходе проведения турецкими вооруженными силами операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек в большинстве курдской национальности", - сказал Журавлёв.