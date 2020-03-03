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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T15:22+0300
https://ria.ru/20200303/1567931955.html
ЦПВС рассказал, сколько человек покинули дома из-за турецкой операции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084722_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_133e7de6200f27da5d4c5ffd6159f33b.jpg
РИА Новости

ЦПВС рассказал, сколько человек покинули дома из-за турецкой операции

15:20 03.03.2020 (обновлено: 15:22 03.03.2020)
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© Sputnik / Basel ShartouhСитуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Из-за операций Турции в Сирии свои дома покинули минимум 385 тысяч человек, преимущественно курдов, заявил журналистам руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"При этом в результате захвата турками Афринской зоны (район проведения операции "Оливковая ветвь") данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, преимущественно курдов. А в ходе проведения турецкими вооруженными силами операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек в большинстве курдской национальности", - сказал Журавлёв.
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