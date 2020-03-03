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Вандалы разгромили могилу Неизвестного солдата под Севастополем
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РИА Новости

Вандалы разгромили могилу Неизвестного солдата под Севастополем

15:10 03.03.2020 (обновлено: 15:23 03.03.2020)
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© Фото : страница во "ВКонтакте" группы "Черный список СЕВАСТОПОЛЬ"Разрушенная могила неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем
Разрушенная могила неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем
© Фото : страница во "ВКонтакте" группы "Черный список СЕВАСТОПОЛЬ"
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата под Севастополем, начата проверка, сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. Отправил на место сейчас разбираться Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития. Во всем разберемся и к 9 Мая все восстановим... Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.
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Новость от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в посёлке Сахарная Головка. ⠀ К сожалению, узнал об этом из сми, а не от тех, кто должен следить за территорией. ⠀ Отправил на место сейчас разбираться Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития. ⠀ Во всем разберёмся и к 9 мая все восстановим. ⠀ А тем, кто это сделал - позор и презрение. Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут.

Публикация от Михаил Развожаев (@razvozhaev.m)

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Михаил РазвожаевРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
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