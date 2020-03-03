Вандалы разгромили могилу Неизвестного солдата под Севастополем

"Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. Отправил на место сейчас разбираться Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития. Во всем разберемся и к 9 Мая все восстановим... Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.