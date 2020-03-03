В ДНР заявили, что контролируют ситуацию в Донбассе

По его словам, в январе украинские силовики 188 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 348 мин, в феврале число нарушений увеличилось почти в полтора раза и составило 271. С 29 февраля вновь выросло число обстрелов, в том числе с применением ствольной артиллерии крупного калибра, добавил Якубов.