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В ДНР заявили, что контролируют ситуацию в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили, что контролируют ситуацию в Донбассе

15:09 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, в январе украинские силовики 188 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 348 мин, в феврале число нарушений увеличилось почти в полтора раза и составило 271. С 29 февраля вновь выросло число обстрелов, в том числе с применением ствольной артиллерии крупного калибра, добавил Якубов.
"Несмотря на все провокации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ситуация на линии соприкосновения находится под контролем, и в случае возникновения реальной угрозы мы готовы отразить военную агрессию противника",- сказал Якубов журналистам.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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