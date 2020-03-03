В ДНР заявили, что контролируют ситуацию в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на рост числа обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, в январе украинские силовики 188 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 348 мин, в феврале число нарушений увеличилось почти в полтора раза и составило 271. С 29 февраля вновь выросло число обстрелов, в том числе с применением ствольной артиллерии крупного калибра, добавил Якубов.
"Несмотря на все провокации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ситуация на линии соприкосновения находится под контролем, и в случае возникновения реальной угрозы мы готовы отразить военную агрессию противника",- сказал Якубов журналистам.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения