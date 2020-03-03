Голикова заявила о снижении смертности в Тульской области

ТУЛА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила позитивную тенденцию снижения смертности в Тульской области, в 2019 году она снизилась на 1,8%.
"Те планы, которые сегодня губернатор озвучил относительно строительства перинатального центра, относительно строительства онкологического объекта, дают нам основание предполагать, что позитивный тренд, который наметился в Туле с точки зрения снижения смертности, будет продолжен", - сказала Голикова во время рабочего визита в регион.
По ее словам, Тульская область была в "неблагоприятном положении" по сравнению со средним показателем смертности по России. Показатели 2019 года говорят о том, что смертность в регионе снизилась на 1,8% по сравнению с 2018 годом.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в ближайшие два года будет построен перинатальный центр, также начинается поэтапное строительство онкологического центра.
"Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания - это бич на сегодняшний день. Мы должны конечно же с этим бороться, бороться всеми возможными механизмами, которые у нас есть, а они у нас есть", - добавил губернатор.
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