Голикова заявила о снижении смертности в Тульской области

ТУЛА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила позитивную тенденцию снижения смертности в Тульской области , в 2019 году она снизилась на 1,8%.

"Те планы, которые сегодня губернатор озвучил относительно строительства перинатального центра, относительно строительства онкологического объекта, дают нам основание предполагать, что позитивный тренд, который наметился в Туле с точки зрения снижения смертности, будет продолжен", - сказала Голикова во время рабочего визита в регион.

По ее словам, Тульская область была в "неблагоприятном положении" по сравнению со средним показателем смертности по России. Показатели 2019 года говорят о том, что смертность в регионе снизилась на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в ближайшие два года будет построен перинатальный центр, также начинается поэтапное строительство онкологического центра.