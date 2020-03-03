СК выяснит причины гибели девочки в школьном бассейне в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Обстоятельства смерти 13-летней девочки в бассейне в одной из школ устанавливаются в Обстоятельства смерти 13-летней девочки в бассейне в одной из школ устанавливаются в Чебоксарах , сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Третьего марта около 11.30 во время занятий по плаванию в одной из школ города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, находившейся в бассейне. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако, несмотря на все меры, принятые прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственных органов Следственного комитета РФ по Чувашии, по данному факту проводится доследственная проверка.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших. В целях установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечается в сообщении.