СК выяснит причины гибели девочки в школьном бассейне в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Обстоятельства смерти 13-летней девочки в бассейне в одной из школ устанавливаются в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
"Третьего марта около 11.30 во время занятий по плаванию в одной из школ города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, находившейся в бассейне. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако, несмотря на все меры, принятые прибывшими на место сотрудниками скорой медицинской помощи, девочка скончалась", - говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственных органов Следственного комитета РФ по Чувашии, по данному факту проводится доследственная проверка.
"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших. В целях установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечается в сообщении.
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Также в ходе проверки будет установлено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в плавательном бассейне, а также дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.