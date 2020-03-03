На "Золотую маску" приехали "Три сестры" из Екатеринбурга

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета представит оперу "Три сестры" на сцене московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 3 марта, сообщаетcя на . Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета представит оперу "Три сестры" на сцене московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 3 марта, сообщаетcя на сайте премии "Золотая маска".

© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска" "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург © предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска" "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург

Спектакль номинировали на "Золотую маску" в девяти категориях: опера/спектакль, работа дирижера (Оливер фон Дохнаньи, Алексей Богорад), работа режиссера (Кристофер Олден), женская роль (Надежда Бабинцева, Маша и Ольга Тенякова, Наташа), мужская роль (Алексей Семенищев, Вершинин и Владислав Трошин, Соленый), работа художника в музыкальном театре (Эндрю Либерман, Ираклий Авалиани), работа художника по свету в музыкальном театре (Сет Райзер).

Опера, которую признали лучшей в категории "Спектакль года - опера" на премии газеты "Музыкальное обозрение" в 2019 году, впервые покажут вне стен екатеринбургского театра.

© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска" Спектакль "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург © предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска" Спектакль "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург