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На "Золотую маску" приехали "Три сестры" из Екатеринбурга
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РИА Новости

На "Золотую маску" приехали "Три сестры" из Екатеринбурга

14:36 03.03.2020
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© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска"Опера "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург
Опера Три сестры Урал Опера Балет, Екатеринбург
© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета представит оперу "Три сестры" на сцене московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 3 марта, сообщаетcя на сайте премии "Золотая маска".
© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска""Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург
Три сестры Урал Опера Балет, Екатеринбург
© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска"
"Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург
Спектакль номинировали на "Золотую маску" в девяти категориях: опера/спектакль, работа дирижера (Оливер фон Дохнаньи, Алексей Богорад), работа режиссера (Кристофер Олден), женская роль (Надежда Бабинцева, Маша и Ольга Тенякова, Наташа), мужская роль (Алексей Семенищев, Вершинин и Владислав Трошин, Соленый), работа художника в музыкальном театре (Эндрю Либерман, Ираклий Авалиани), работа художника по свету в музыкальном театре (Сет Райзер).
Опера, которую признали лучшей в категории "Спектакль года - опера" на премии газеты "Музыкальное обозрение" в 2019 году, впервые покажут вне стен екатеринбургского театра.
© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска" Спектакль "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург
Спектакль Три сестры Урал Опера Балет, Екатеринбург
© предоставлено пресс-службой премии "Золотая маска"
Спектакль "Три сестры" Урал Опера Балет, Екатеринбург
Помимо "Трех сестер" екатеринбуржцы привезли на "Золотую маску" три балета ("Приказ короля", "Вальпургиева ночь" и Brahms Party).
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