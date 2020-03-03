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2020-03-03T20:20+0300
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Россия поддержала участие стран региона в ближневосточном квартете
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РИА Новости

Россия поддержала участие стран региона в ближневосточном квартете

14:13 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не возражает против подключения стран региона к "ближневосточному квартету" для решения арабо-израильского конфликта, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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"Разумеется, то, что предложено - это только видение. Любое одностороннее видение, тем более, с попыткой его навязать одной из заинтересованных сторон - а главные заинтересованные стороны во всем этом деле это Израиль и Палестина, с обеими сторонами мы поддерживаем дружеские отношения, нужно учитывать взаимные интересы и взаимные обеспокоенности... Только путём прямого диалога между сторонами можно что-то решить", - сказал посол, выступая по видеосвязи на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Долго ждали инициативы, поэтому квартет поумерил обороты, но никто его никогда не списывал и международное посредничество, конечно, существенно в таком деле. Мы готовы к работе в формате квартета, не возражаем против подключения к нему других заинтересованных государств, прежде всего, региональных для того, чтобы содействовать прямому израильско-палестинскому диалогу для решения всех вопросов", - добавил посол.
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Российская Федерация (Россия)"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампСШААнатолий ВикторовБлижний ВостокВалдайПалестинаИзраильВ мире
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