Россия поддержала участие стран региона в ближневосточном квартете

"Разумеется, то, что предложено - это только видение. Любое одностороннее видение, тем более, с попыткой его навязать одной из заинтересованных сторон - а главные заинтересованные стороны во всем этом деле это Израиль и Палестина, с обеими сторонами мы поддерживаем дружеские отношения, нужно учитывать взаимные интересы и взаимные обеспокоенности... Только путём прямого диалога между сторонами можно что-то решить", - сказал посол, выступая по видеосвязи на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай".