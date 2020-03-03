В Свердловской области опровергли данные о коронавирусе у ребенка

Ранее агентство ЕАН сообщило, что в Краснотурьинске у пятилетнего ребенка-инвалида диагностировали коронавирус. При этом, по данным СМИ, мать ребенка является медработником.

"Никакого коронавируса нового типа на территории Свердловской области и, в частности, Краснотурьинска, нет. У нас случаев не зарегистрировано", ­– сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.