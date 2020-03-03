В Свердловской области опровергли данные о коронавирусе у ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Сообщения о выявлении у ребенка в городе Краснотурьинск коронавируса не соответствуют действительности, ни одного случая заражения COVID-19 на территории Свердловской области не зарегистрировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Константин Шестаков.
Ранее агентство ЕАН сообщило, что в Краснотурьинске у пятилетнего ребенка-инвалида диагностировали коронавирус. При этом, по данным СМИ, мать ребенка является медработником.
"Никакого коронавируса нового типа на территории Свердловской области и, в частности, Краснотурьинска, нет. У нас случаев не зарегистрировано", – сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса