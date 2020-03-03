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2020-03-03T13:43+0300
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Курц прокомментировал заявления Эрдогана по мигрантам
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РИА Новости

Курц прокомментировал заявления Эрдогана по мигрантам

13:43 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюзу необходимо сообща давить на президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы он не мог продолжать использовать мигрантов для своих политических целей, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Он отметил, что те, кто оказался сейчас на границе с Грецией, не бегут напрямую из Сирии в Грецию, а на протяжении нескольких лет живут в Турции. По словам Курца, Эрдоган намеренно организовал эту акцию: были предоставлены автобусы, мигрантов проинформировали.
"Президент Эрдоган в этой ситуации использует людей в качестве игрового мяча, оружия и средства давления на Европейский союз. Это недостойно и должно категорически осуждаться", - сказал Курц.
Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимы поддержка Греции и сплоченность в ЕС.
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"Необходимо сообща надавить на Турцию, чтобы президент Эрдоган прекратил недостойное обращение с этими людьми и не мог дальше использовать мигрантов для своих политических целей", - добавил австрийский канцлер.
По его словам, нужно сделать все, чтобы повторения 2015 года не произошло.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииСебастьян КурцЕвросоюзТурцияАвстрияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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