Лавров обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Идлибе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили гуманитарную ситуацию в сирийском Идлибе на встрече в резиденции финского лидера в Мянтюниеми.
Российский министр во вторник находится с визитом в Финляндии.
"Был серьезный разговор с министром иностранных дел Лавровым о ситуации в Сирии и Идлибе и о гуманитарном бедствии, которое она (ситуация) вызывает. Я подчеркнул, что немедленное прекращение страданий мирного населения является обязательным, и сослался на встречу президентов (РФ и Турции Владимира - ред.) Путина и (Тайипа) Эрдогана в четверг. Мы также обсудили стабильность региона Балтийского моря, российскую инициативу саммита P5(саммит постоянных членов СБ ООН), контроль над вооружениями и другие международные вопросы", - говорится в сообщении Ниинистё в Twitter.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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