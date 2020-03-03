Юристы активно проводят анализ поправок в Конституцию, заявил Песков

"Это вопрос к юристам, но, как Вы понимаете, юристы в Думе, юристы в администрации президента, - они активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь проводится и уже была проведена", - сказал Песков.