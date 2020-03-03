Юристы активно проводят анализ поправок в Конституцию, заявил Песков

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юристы активно вовлечены в экспертный анализ поправок в Конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не противоречит ли действующему законодательству России процесс принятия поправок.
"Это вопрос к юристам, но, как Вы понимаете, юристы в Думе, юристы в администрации президента, - они активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь проводится и уже была проведена", - сказал Песков.
Он пояснил, что принятие поправок особым способом никак не противоречит закону. "Но иные (способы принятия поправок – ред.) не запрещены. Все эти пояснения нужно спрашивать в рабочей группе", - ответил он. Песков подчеркнул, что "юридическая экспертиза постоянно проводится".