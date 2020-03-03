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Юристы активно проводят анализ поправок в Конституцию, заявил Песков
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РИА Новости

Юристы активно проводят анализ поправок в Конституцию, заявил Песков

13:35 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юристы активно вовлечены в экспертный анализ поправок в Конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не противоречит ли действующему законодательству России процесс принятия поправок.
"Это вопрос к юристам, но, как Вы понимаете, юристы в Думе, юристы в администрации президента, - они активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь проводится и уже была проведена", - сказал Песков.
Он пояснил, что принятие поправок особым способом никак не противоречит закону. "Но иные (способы принятия поправок – ред.) не запрещены. Все эти пояснения нужно спрашивать в рабочей группе", - ответил он. Песков подчеркнул, что "юридическая экспертиза постоянно проводится".
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