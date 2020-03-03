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В России стало меньше на треть преступлений против детей-сирот
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РИА Новости

В России стало меньше на треть преступлений против детей-сирот

13:24 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости . Константин Чалабов Воспитанники детского дома
Воспитанники детского дома
© РИА Новости . Константин Чалабов
Воспитанники детского дома . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число несовершеннолетних сирот, в отношении которых совершались преступления, в 2019 году уменьшилось на 35%, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Расследовано более 20 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В суд направлено более 11 тысяч уголовных дела о преступных посягательствах в отношении детей. На 35% уменьшилось число несовершеннолетних потерпевших, оставшихся без попечения родителей, в том числе в детских домах и школах-интернатах - на 33%", - сказал Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.
В прошедшем году пострадало на 5% меньше детей от рук близких и членов семьи, добавил глава СК.
По его словам, в 2019 году пропали 15,5 тысяч детей, большинство из них нашлись.
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Российская Федерация (Россия)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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