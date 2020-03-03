Путин встретится с вице-премьером Хуснуллиным

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует встретиться с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Москве, в Кремле... Совсем скоро мы дадим информацию по телефонному разговору, он продолжает достаточно активное общение со своими международными коллегами", - сказал Песков.
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Он добавил, что в течение дня у Путина будет целый ряд встреч,
"Из них будет публичной встреча с Маратом Хуснуллиным, с вице-премьером, по вопросам, которые он курирует", - отметил Песков.
В новом составе правительства Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
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