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Путин встретится с вице-премьером Хуснуллиным
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РИА Новости

Путин встретится с вице-премьером Хуснуллиным

13:19 03.03.2020 (обновлено: 15:14 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи
 Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует встретиться с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Москве, в Кремле... Совсем скоро мы дадим информацию по телефонному разговору, он продолжает достаточно активное общение со своими международными коллегами", - сказал Песков.
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Он добавил, что в течение дня у Путина будет целый ряд встреч,
"Из них будет публичной встреча с Маратом Хуснуллиным, с вице-премьером, по вопросам, которые он курирует", - отметил Песков.
В новом составе правительства Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
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