Глава МИД Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса

РИМ, 3 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Италия намерена добиваться отмены ограничений, которые в ее отношении установил ряд стран после вспышки коронавируса в ее северных регионах, и считает эти меры необоснованными, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо

"Нельзя отрицать, что раздражает тот факт, что некоторые страны блокируют наших граждан за рубежом без каких-либо предпосылок. Мы ответим на случаи бессмысленного принуждения или ограничений, потому что Италия - это страна, которая заслуживает и требует уважения, как и любой итальянец", - сказал министр. Последние случаи блокирования итальянских граждан из-за опасности распространения Covid-19 относятся к Эритрее, Тунису и отелю на Тенерифе.

По словам Ди Майо, отдельный урон Италии наносит распространение фейк-ньюз и в связи с этим Совет министров страны принял план по распространению корректных новостей и данных за границей.

"В министерстве иностранных дел мы начали работу по снятию блоков, которые мы считаем несправедливыми. Также я сообщаю, что МИД запросил, чтобы вопрос о закрытии границ с Италией был поднят на следующем Совете по иностранным делам ЕС", - сказал министр.

В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Впоследствии ряд государства запретил въезд итальянцев и побывавшим в Италии в последние две недели. В их число вошли Израиль, арабские страны Ближнего Востока, островные государства Тихого океана и другие. В других странах, в том числе России, в аэропорт и на борту прилетающих из Италии самолетов приняты меры санитарно-карантинного контроля.

Во вторник власти Пекина установили для всех приезжающих из Италии двухнедельный карантин.