В Сибири мужчина с ножом 1,5 часа не выпускал из магазина бывшую жену

НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Нетрезвый мужчина в Новосибирске в течение полутора часов, угрожая ножом, удерживал в пивном магазине продавщицу, которая оказалась бросившей его несколько недель назад женой, сообщает во вторник главк МВД

В ГУМВД пояснили, что в 12.30 (08.30 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска, неизвестный, угрожая ножом, удерживает женщину-продавца. На место прибыло руководство областного и городского управлений МВД, бойцы СОБР Росгвардии. Территорию вокруг магазина оцепили.

"После полуторачасовых переговоров начальнику управления МВД России по городу Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Воспользовавшись моментом, продавец открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБР", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что при проведении операции никто не пострадал, а подозреваемый, 41-летний житель Новосибирска, оказался супругом 34-летней продавщицы, с которым она рассталась несколько недель назад.