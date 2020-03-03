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В Сибири мужчина с ножом 1,5 часа не выпускал из магазина бывшую жену
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РИА Новости

В Сибири мужчина с ножом 1,5 часа не выпускал из магазина бывшую жену

13:12 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Новосибирске в течение полутора часов, угрожая ножом, удерживал в пивном магазине продавщицу, которая оказалась бросившей его несколько недель назад женой, сообщает во вторник главк МВД.
В ГУМВД пояснили, что в 12.30 (08.30 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска, неизвестный, угрожая ножом, удерживает женщину-продавца. На место прибыло руководство областного и городского управлений МВД, бойцы СОБР Росгвардии. Территорию вокруг магазина оцепили.
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"После полуторачасовых переговоров начальнику управления МВД России по городу Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Воспользовавшись моментом, продавец открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБР", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что при проведении операции никто не пострадал, а подозреваемый, 41-летний житель Новосибирска, оказался супругом 34-летней продавщицы, с которым она рассталась несколько недель назад.
"В настоящее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции, где с ним работают оперативники и следователи СК", - добавили в ГУМВД.
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