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На Ямале депутат и глава района записали рэп про "народный" бюджет
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РИА Новости

На Ямале депутат и глава района записали рэп про "народный" бюджет

13:02 03.03.2020 (обновлено: 13:38 03.03.2020)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Вице-спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин и глава города Губкинский Андрей Гаранин записали песню в стиле хип-хоп, чтобы вдохновить жителей на идеи, которые можно будет профинансировать из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Как уточнили в мэрии, совместный музыкальный проект вице-спикер и глава муниципалитета задумали несколько месяцев назад.
"Чтобы вдохновить жителей на интересные идеи, сначала пришлось покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодежи, и старшему поколению", — пояснили в администрации Губкинского.
По словам Гаранина, чтобы привлечь жителей к участию в инициативном бюджетировании и проекте "Уютный Ямал", нужна была необычная форма. "Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам", — сказал мэр.
Казарин, со своей стороны, подчеркнул, что главный посыл песни — "Выбор за тобой". По его мнению, это прекрасный девиз для проекта "Уютный Ямал".
Проект "Уютный Ямал" запустили в округе с 1 марта. Он позволит за счет бюджета воплотить в жизнь идеи жителей по созданию комфортной городской и экологической среды. Предложения, куда потратить деньги, до 31 мая принимаются на специальном интернет-сайте или в проектных офисах. После этого по итогам голосования выберут лучшие проекты, которые и получат финансирование.
Андраш Арато
8 января 2019, 08:00
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