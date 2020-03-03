На Ямале депутат и глава района записали рэп про "народный" бюджет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Вице-спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин и глава города Губкинский Андрей Гаранин записали песню в стиле хип-хоп, чтобы вдохновить жителей на идеи, которые можно будет профинансировать из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как уточнили в мэрии, совместный музыкальный проект вице-спикер и глава муниципалитета задумали несколько месяцев назад.

"Чтобы вдохновить жителей на интересные идеи, сначала пришлось покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодежи, и старшему поколению", — пояснили в администрации Губкинского.

По словам Гаранина, чтобы привлечь жителей к участию в инициативном бюджетировании и проекте "Уютный Ямал", нужна была необычная форма. "Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам", — сказал мэр.

Казарин, со своей стороны, подчеркнул, что главный посыл песни — "Выбор за тобой". По его мнению, это прекрасный девиз для проекта "Уютный Ямал".