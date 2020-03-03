На Камчатке отремонтируют 20 сельских амбулаторий и ФАПов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Власти Камчатки запланировали на 2020 год капитальный ремонт двадцати амбулаторий и фельдшерских пунктов (ФАП) в сельской местности, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Кроме того, на модернизацию поликлиник направят дополнительно 1,7 миллиарда рублей. "Это - дополнительная сумма из федерального бюджета",- сказал собеседник агентства. При этом он привел информацию краевого Минздрава, согласно которой в ближайшие четыре года – с 2020 по 2024 годы - для медучреждений будут закуплены 788 единиц медицинской аппаратуры - рентгенологическое, лабораторное, эндоскопическое оборудование.
"В этом году планируется капитальный ремонт двадцати амбулаторий и фельдшерских пунктов, расположенных в сельской местности. Согласно региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, до 2024 года планируется построить амбулаторию в селе Крутогорово Соболевского района, отделения врача общей практики в селе Анавгай Быстринского района, селах Ивашка и Тымлат Карагинского района и в селе Манилы. В селах Слаутное и Аянка Пенжинского района откроются фельдшерско-акушерские пункты", - сказал собеседник агентства.
В 2019 году в Камчатском крае на приобретение медицинского оборудования по нацпроектам потратили 222,7 миллиона рублей.