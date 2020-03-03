На Камчатке отремонтируют 20 сельских амбулаторий и ФАПов

Кроме того, на модернизацию поликлиник направят дополнительно 1,7 миллиарда рублей. "Это - дополнительная сумма из федерального бюджета",- сказал собеседник агентства. При этом он привел информацию краевого Минздрава, согласно которой в ближайшие четыре года – с 2020 по 2024 годы - для медучреждений будут закуплены 788 единиц медицинской аппаратуры - рентгенологическое, лабораторное, эндоскопическое оборудование.