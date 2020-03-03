Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на Евровидении

Она отметила тренд, согласно которому в один год выигрывает баллада, а в следующий — танцевальная песня.

"А они едут с танцевальной, зажигательной песней, в этом даже не может быть никаких сомнений", — пояснила Рудковская.

При этом продюсер подчеркнула, что у нее "есть такая информация". Выбор в пользу Little Big Рудковская объяснила тем, что "изменилось время".