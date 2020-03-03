Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на Евровидении

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в беседе с "Газетой.Ru" предположила, какую песню группа Little Big может исполнить на Евровидении.
Она отметила тренд, согласно которому в один год выигрывает баллада, а в следующий — танцевальная песня.
"А они едут с танцевальной, зажигательной песней, в этом даже не может быть никаких сомнений", — пояснила Рудковская.
При этом продюсер подчеркнула, что у нее "есть такая информация". Выбор в пользу Little Big Рудковская объяснила тем, что "изменилось время".
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Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что группа Little Big представит Россию на Евровидении в Нидерландах.
Солист группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе. Евровидение пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Нидерланды получили возможность принять конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.