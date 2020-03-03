Председатель КНР Си Цзиньпин огласил стратегию борьбы с Covid-19

1 Обеспечение максимальной интеграции клинических исследований и клинической практики в борьбе с коронавирусом. Скорейшая разработка и внедрение соответствующих медикаментов и медицинского оборудования. Обеспечение максимальной интеграции клинических исследований и клинической практики в борьбе с коронавирусом. Скорейшая разработка и внедрение соответствующих медикаментов и медицинского оборудования.

2 Оперативное проведение клинических испытаний вакцины от Covid-19. Оперативная организация производства вакцины и противовирусных медикаментов. Оперативное проведение клинических испытаний вакцины от Covid-19. Оперативная организация производства вакцины и противовирусных медикаментов.

3 Скорейшее определение источников происхождения, распространения и передачи инфекции с применением технологий искуственного интеллекта и больших данных. Скорейшее определение источников происхождения, распространения и передачи инфекции с применением технологий искуственного интеллекта и больших данных.

4 Обеспечение психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии Covid-19. Обеспечение психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии Covid-19.

5 Возведение санитарной деятельности до ранга приоритета государственной безопасности. Усиление стратегического планирования и развитие систем раннего оповещения, подготовка планов оперативного реагирования на эпидемии. Возведение санитарной деятельности до ранга приоритета государственной безопасности. Усиление стратегического планирования и развитие систем раннего оповещения, подготовка планов оперативного реагирования на эпидемии.

6 Ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству медицинского оборудования, обеспечение полной национальной самостоятельности в сфере медицинских технологий. Ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству медицинского оборудования, обеспечение полной национальной самостоятельности в сфере медицинских технологий.

7 Повышение санитарной осведомленности населения, искоренение привычки есть дичь, пропаганда более гигиеничного образа жизни. Повышение санитарной осведомленности населения, искоренение привычки есть дичь, пропаганда более гигиеничного образа жизни.