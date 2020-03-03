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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-03T12:32+0300
https://ria.ru/20200303/1567779229.html
Председатель КНР Си Цзиньпин огласил стратегию борьбы с Covid-19
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РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин огласил стратегию борьбы с Covid-19

12:32 03.03.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник огласил всеобъемлющую стратегию борьбы с коронавирусной пневмонией. Он обозначил "два фронта" и восемь стратагем войны с Covid-19.
Под "двумя фронтами" подразумеваются, во-первых, конкретные меры по профилактике распространения коронавируса; во-вторых - профильные научные исследования. "Борьба по этим фронтам должна вестись плечо к плечу", - отметил глава китайского государства.
В "искусстве войны" с коронавирусом нового типа Си Цзиньпин обозначил следующие восемь стратагем:
1
Обеспечение максимальной интеграции клинических исследований и клинической практики в борьбе с коронавирусом. Скорейшая разработка и внедрение соответствующих медикаментов и медицинского оборудования.
2
Оперативное проведение клинических испытаний вакцины от Covid-19. Оперативная организация производства вакцины и противовирусных медикаментов.
3
Скорейшее определение источников происхождения, распространения и передачи инфекции с применением технологий искуственного интеллекта и больших данных.
4
Обеспечение психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии Covid-19.
5
Возведение санитарной деятельности до ранга приоритета государственной безопасности. Усиление стратегического планирования и развитие систем раннего оповещения, подготовка планов оперативного реагирования на эпидемии.
6
Ускоренное развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству медицинского оборудования, обеспечение полной национальной самостоятельности в сфере медицинских технологий.
7
Повышение санитарной осведомленности населения, искоренение привычки есть дичь, пропаганда более гигиеничного образа жизни.
8
Укрепление сотрудничества в эпидемиологической сфере с ВОЗ и другими зарубежными партнерами. Совместная разработка профильных санитарных мер и медицинских препаратов.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитай
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