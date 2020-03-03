В Пекине ввели карантин для приезжающих из ряда стран

"Все прибывающие из Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии, где ситуация с коронавирусом серьёзна, въезжающие через Пекин, в случае транзитных рейсов должны строго соблюдать местные профилактические меры. Если пункт назначения - Пекин, и китайцы, и иностранцы - все будут изолированы и помещены под наблюдение", - приводит телевидение слова заместителя генерального секретаря пекинского правительства Чэнь Бэй.