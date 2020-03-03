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В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

12:03 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США вместо мечты о бесконечном продлении оружейного эмбарго против Ирана стоит озаботиться незамедлительным устранением своих нарушений СВПД, говорится в комментарии МИД РФ.
На заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США в конце февраля госсекретарь Майк Помпео заявил, что надеется убедить Россию и Китай не накладывать вето на проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, а также выразил надежду, что Европа серьезно воспримет риски поставок Ирану российских и китайских вооружений.
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"Вместо того, чтобы мечтать о бесконечном продлении "оружейного эмбарго" против Ирана, Вашингтону стоило бы озаботиться незамедлительным устранением допущенных им нарушений СВПД, вернуться к неукоснительному выполнению резолюции СБ ООН 2231 и восстановить реноме ответственного участника в международных делах, к чему его обязывает статус постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии ведомства.
Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что действие американского законодательства ограничивается только территорией США. Кроме того, как отметил МИД РФ, "политика "максимального давления" в отношении Ирана привела к тому, что США самоизолировались от остального мира, который уважает и выполняет резолюцию СБ ООН 2231".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНКитайООНИранСШАВ мире
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