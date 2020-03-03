В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

"Вместо того, чтобы мечтать о бесконечном продлении "оружейного эмбарго" против Ирана, Вашингтону стоило бы озаботиться незамедлительным устранением допущенных им нарушений СВПД, вернуться к неукоснительному выполнению резолюции СБ ООН 2231 и восстановить реноме ответственного участника в международных делах, к чему его обязывает статус постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии ведомства.