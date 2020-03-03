МИД: в Совбезе не обсуждают продление оружейного эмбарго против Ирана

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва обратила внимание на растиражированные СМИ высказывания госсекретаря США Майка Помпео в Комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США по поводу продления "оружейного эмбарго" в отношении Ирана. В МИД РФ добавили, что у России вызывает категорическое неприятие стремление США навязать миру схему "избирательного применения" резолюций СБ ООН.

"Как понимаем, это один из элементов пресловутого "порядка, основанного на правилах". Именно такой подход, а вовсе не истечение срока действия тех или иных положений резолюции СБ ООН 2231, является, как выражаются в Госдепартаменте, "порочной дипломатической практикой", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что термин "оружейное эмбарго" не использовался в резолюции СБ ООН 2231. В МИД России пояснили, что на определённый период был введен разрешительный порядок соответствующих поставок, и, как и в случае с любыми другими ограничениями, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231, это временная мера.

"В Конгрессе прозвучало, что США попытаются убедить Россию и Китай не налагать вето на проект резолюции СБ ООН по продлению "оружейного эмбарго" против Ирана. На самом деле вопрос об этом в Совете Безопасности не стоит. Для этого нет никаких оснований. Согласованные в 2015 году условия и сроки пересмотру не подлежат. Абсурдна ситуация, когда страна начинает рассуждать о продлении тех или иных требований резолюции, которую она сама нарушает, но при этом под угрозой санкций пытается помешать выполнять её другим странам", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.