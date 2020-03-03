На главу райотдела нижегородской полиции завели дело за подставное ДТП

По версии следствия, 28 ноября 2019 года начальник отдела полиции "Дивеевский" получил информацию от подчиненного сотрудника о том, что глава администрации Дивеевского района, возможно, управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и предложение зафиксировать предполагаемый факт путем организации ДТП с участием чиновника.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с отделом собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области. Начальнику отдела полиции "Дивеевский" предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, его поместили под домашний арест на 2 месяца.

"Руководитель отдела полиции "Дивеевский" отстранён от исполнения служебных обязанностей в связи с тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД России по Нижегородской области назначена и проводится проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.