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Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии
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РИА Новости

Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии

10:22 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава МИД Сербии Ивица Дачич
Глава МИД Сербии Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что Сьерра-Леоне отозвала признание независимости Косово.
"Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил о постепенной отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта при условии, что Белград остановит кампанию по отзыву признания косовской независимости среди третьих стран.
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"Дачич, который находится с визитом в этой стране, заявил, что Сьерра-Леоне отозвала признание независимости Косово", - передаёт агентство Танюг. К сообщению приложена фотография Дачича с руководством африканского государства.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступают представители ЕС и США.
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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.
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Ивица ДачичМИД СербииСьерра-ЛеонеКосовоВ мире
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