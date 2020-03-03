Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии

"Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил о постепенной отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта при условии, что Белград остановит кампанию по отзыву признания косовской независимости среди третьих стран.

Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступают представители ЕС и США.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.