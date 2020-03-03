Жителя Оренбурга арестовали за избиение ребенка металлической трубой

"Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью 12-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия". Промышленным судом Оренбурга задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО на 30 суток, до 28 марта", - сообщает пресс-служба.