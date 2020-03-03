Жителя Оренбурга арестовали за избиение ребенка металлической трубой

УФА, 3 мар - РИА Новости. Районный суд Оренбурга на 30 суток арестовал мужчину, который избил мальчика металлической трубой в общежитии, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
Ранее в полиции РИА Новости сообщали, что проводится проверка по заявлению родителей 12-летнего мальчика, которого избил сосед металлической трубой. В СМИ распространялись фотографии ребенка с перебинтованными руками и шишкой на голове.
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"Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью 12-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия". Промышленным судом Оренбурга задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО на 30 суток, до 28 марта", - сообщает пресс-служба.
Полицейская проверка выяснила, что 24 февраля на лестничной клетке общежития мужчина металлической трубой от гардины нанес несколько ударов по голове и кистям рук подростка. Согласно медсправке, мальчику причинен легкий вред здоровью.
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