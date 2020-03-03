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Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
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РИА Новости

Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей

05:36 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порталы госорганов, а также сайты компаний сфер здравоохранения, финансов и образования чаще других подвергались кибератакам в четвертом квартале 2019 года, говорится в исследовании компании Positive Technologies, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных компании об актуальных угрозах в сфере безопасности, собственной экспертизы, результатах расследований, а также на данных авторитетных источников.
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Эксперты отмечают, что количество уникальных киберинцидентов растет: в отчетном квартале было зафиксировано на 12% больше кибератак, чем кварталом ранее. Доля целенаправленных атак выросла на 2 п.п. в квартальном выражении, до 67% от общего объема. "Высокая доля целевых атак сохраняется. Две трети атак (67%) носили целенаправленный характер: злоумышленники атаковали выборочные компании, представляющие для них интерес, либо интересующую их отрасль в целом. Как следствие, снизилась доля атак без привязки к отрасли — с 26% в начале 2019 года до 14% в конце", - пишут эксперты.
"В пятерке самых атакуемых отраслей по-прежнему остаются госучреждения, промышленность, здравоохранение, финансы и образование. В то же время мы отмечаем двукратный рост доли атак на IT-компании и сферу торговли", - говорится в документе.
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Доля атак, направленных на блокчейн-проекты, на протяжении 2019 года снижалась и приблизилась к 1%, тем не менее, владельцы криптокошельков по-прежнему под угрозой, пишут авторы исследования. Так, в четвертом квартале был скомпрометирован сайт криптовалюты Monero. Злоумышленники разместили на нем вредоносное ПО под видом легитимного криптокошелька; один из пользователей потерял в результате этой атаки 7 тысяч долларов.
Доля атак на IT-компании в отчетном квартале выросла до 8% от общего числа кибератак на юрлица (против 3% в третьем квартале). "Крупные IT-компании привлекательны для операторов шифровальщиков, и это неудивительно. Если скомпрометировать поставщика IT-услуг, он может потерять клиентов, ведь те будут опасаться за свою инфраструктуру. Можно предположить, что это заставит IT-компанию заплатить выкуп", - пишут эксперты.
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