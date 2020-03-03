В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками

"Замена в столовых исправительных учреждений алюминиевых ложек на съедобные аналоги, сделанные из муки, молока и масла, позволит предотвратить использование ложек не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до состояния, в котором она может использоваться как холодное оружие", — сказал Фаттахов.

Съедобный аналог может употребляться в пищу, причем есть с ее помощью можно как холодные, так и горячие блюда. Состав и рецептура ложки позволяет съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнет размокать и станет слишком мягкой. Включенные в состав съедобных ложек продукты также входят и в норматив питания осужденных к лишению свободы.