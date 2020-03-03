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В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
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РИА Новости

В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками

04:54 03.03.2020 (обновлено: 06:37 03.03.2020)
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© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии предложили заменить в столовых подведомственных учреждений алюминиевые ложки на съедобные аналоги. С этим предложением выступила компания "Первые съедобные ложки", сообщил РИА Новости глава компании Вадим Фаттахов.
Соответствующее письмо адресовано начальнику УФСИН России по республике Башкортостан Алексею Чирикову.

"Замена в столовых исправительных учреждений алюминиевых ложек на съедобные аналоги, сделанные из муки, молока и масла, позволит предотвратить использование ложек не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до состояния, в котором она может использоваться как холодное оружие", — сказал Фаттахов.

Съедобный аналог может употребляться в пищу, причем есть с ее помощью можно как холодные, так и горячие блюда. Состав и рецептура ложки позволяет съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнет размокать и станет слишком мягкой. Включенные в состав съедобных ложек продукты также входят и в норматив питания осужденных к лишению свободы.
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"Вместе с предложением готова к отправке сама продукция - партия съедобных ложек - для детального изучения и тестовой проверки на пригодность использования в подведомственных учреждениях регионального УФСИН. Производство самих ложек расположено в городе Стерлитамак", — рассказал Фаттахов.
Он напомнил, что использование ложек в качестве холодного оружия не редкость: за прошлый год в России с их помощью было совершено несколько нападений на сотрудников УФСИН, в частности в Тюменской и Курганской областях.
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Республика БашкортостанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СтерлитамакРоссияОбщество
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