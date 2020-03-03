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2020-03-03T03:28+0300
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В Израиле лидер оппозиции прокомментировал данные exit poll
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РИА Новости

В Израиле лидер оппозиции прокомментировал данные exit poll

03:28 03.03.2020
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© РИА НовостиДосрочные выборы в парламент Израиля
Досрочные выборы в парламент Израиля
© РИА Новости
Досрочные выборы в парламент Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван", созданного незадолго до выборов в апреле 2019 года, Бени Ганц в первом выступлении после публикации exit poll заявил, что партия только начала свой путь.
Досрочные выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll разных израильских телеканалов, Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набирая потравным оценкам 36-37 мандатов, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает от 32 до 34 мандатов. По обновлённым данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 59 мандатов. Таким образом, им не хватает двух мандатов до необходимого минимума.
"Кахоль-Лаван" только начал свой путь. Впереди у нас ещё долгая дорога", - заявил Ганц.
Ганц также напомнил, что буквально через две недели начнётся судебный процесс против Нетаньяху по делу о взятке.
Досрочные выборы в парламент Израиля
01:01
В партии "Ликуд" прокомментировали данные exit poll
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Кнессет. Архивное фото
Вчера, 03:20
Политический кризис в Израиле (2019)
011000
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Бени ГанцКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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