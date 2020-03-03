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В Марокко зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Марокко зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

02:35 03.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Марокко
Страны мира. Марокко
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страны мира. Марокко. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Марокко, сообщает телеканал 2M со ссылкой на министерство здравоохранения.
"Марокко объявляет о первом случае нового коронавируса, подтвержденном лабораторией Института Пастера в Марокко, гражданина Марокко, проживающего в Италии", - сообщает телеканал.
По его данным, состояние пациента стабильное.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
01:37
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавируса
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