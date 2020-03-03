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2020-03-03T02:23+0300
https://ria.ru/20200303/1567376380.html
Один из арестованных в Саратове школьников рос в многодетной семье
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РИА Новости

Один из арестованных в Саратове школьников рос в многодетной семье

02:23 03.03.2020
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр видео
Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Один из подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, рос в многодетной семье, сообщил зампред общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николай Скворцов.
ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы. Скворцов с другими членами ОНК в понедельник посетил подростков в СИЗО.

"Пацанам по 14-15 лет. Один "террорист" - из Красноармейска. Недавно переехали в Саратов. Живет с мамой и отчимом. В семье пять детей. Двое уже взрослые и работают. Старший сын - охранником. Старшая дочь - продавцом. Отношения с родителями ровные. Но последние пару лет парень замкнулся в себе. Второй воспитывается дедом. Хотя мать тоже есть. Вырос в Саратове", - написал он в Facebook.

По его словам, мальчиков содержат в разных камерах специального "детского" блока СИЗО, куда принимают малолетних преступников с 14 лет.
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"Камеры похожи между собой. На стенах - красочные рисунки. Пейзажи и картинки из детских сказок. Стенд с информацией о том, как избегать конфликтов. Памятки о вреде курения и наркотиков… Три кровати. Хотя застелены только две. Стол и тумбочка. На них книги и шашки. Вместо одной потерянной фигуры - кусочек сахара. Меленький цветной телевизор. Примитивный кулер с водой. Холодильник. Шкафчик на стене для предметов гигиены", - описал он место содержания школьников.
Он отметил, что дети находятся в шоке от случившегося. "Пацаны подстрижены под "единичку". Одеты в домашнее. Шок еще не прошел", - пояснил зампред ОНК.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, что подозреваемые и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Также по словам омбудсмена, мальчики заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру.
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Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовРоссияПроисшествия
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