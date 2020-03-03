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Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах
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РИА Новости

Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах

00:15 03.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonДезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 1598 и достигло 8774. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 64 странах. Общее число смертей - 128, причем за сутки от COVID-19 скончались 24 человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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