Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Предвыборная гонка в США приобретает все большие масштабы и скандальность. Для демократов "супервторник" станет "полем битвы", главным образом — компроматов. Фаворитов обвиняют в русофилии, расистских замашках, сексизме. Республиканцы тем временем сплотились вокруг президента, которого так и не удалось ни обвинить в сговоре с Кремлем, ни отстранить от должности за "давление" на президента Украины.

Супердень

"Супервторники" проводятся уже почти четыре десятилетия: в феврале или марте сразу несколько штатов устраивают праймериз и кокусы, чтобы выбрать кандидата в президенты от партии. Так как единого дня общенациональных праймериз нет, его роль выполняет "супервторник". В этом году 3 марта праймериз пройдут в 14 штатах.

При этом важны голоса не только избирателей, но и делегатов от партии. Чтобы претендовать на участие в национальной президентской гонке, политику необходимо получить минимум 15 процентов на праймериз — тогда он сможет рассчитывать на поддержку делегатов. Чем меньше кандидатов преодолеют этот порог, тем для них лучше: достанется больше голосов.

Номинант, поддержанный максимальным числом делегатов — не меньше 1991, станет кандидатом в президенты от партии. Поэтому "супервторник" так важен — до него речь шла о пяти процентах делегатов (114), после — о 38% (1357).

Финальный подсчет и выдвижение кандидата состоится летом на съезде Демократической партии в Милуоки, после всех праймериз. Учитывая сложившуюся в этом году ситуацию, когда явного лидера среди демократов не наблюдается, возможно, ни один из претендентов не наберет 1991 голос. В таком случае вместо обычного партийного съезда пройдет договорной или брокерский.

Голосование продолжится до тех пор, пока не определится победитель. В перерывах претенденты ведут переговоры, в которых, например, предлагают друг другу пост вице-президента или другие преференции в случае победы. От демократов в последний раз таким образом избирался Франклин Рузвельт в 1932 году, от республиканцев — Дуайт Эйзенхауэр в 1952-м.

В нынешний "супервторник" внимание приковано в основном к демократам: у Дональда Трампа сейчас нет серьезных соперников в партии.

Неуверенное лидерство

Штаты, где праймериз и кокусы уже были, демографически близки. В основном там голосует белое население старшего возраста, проживающее главным образом в сельской местности. На праймериз 3 марта гораздо более пестрая публика.

И агитационная стратегия сильно отличается. Объехать все регионы невозможно. Обычно кандидаты выбирают один штат, самый важный. Но и в остальных кампания продолжается, что требует немалых ресурсов.

С деньгами лучше всего у 78-летнего миллиардера Майкла Блумберга: на агитацию он уже потратил 350 миллионов долларов из собственного кармана. Хотя до "супервторника" бывший мэр Нью-Йорка на праймериз себя не выдвигал, по различным опросам, результаты которых приводило Politico , у него есть шансы набрать 15 процентов в Калифорнии и Северной Каролине.

Однако его кандидатура довольно противоречива. До того как стать демократом, он был республиканцем. О нем осталась добрая память как о мэре Нью-Йорка: экономический рост, снижение преступности, контроль за оружием, улучшение системы здравоохранения в мегаполисе. Но припоминают ему и расистскую политику stop-and-frisk — "останови и обыщи", когда полицейские на улицах города чаще обращали внимание на цветных. Кроме того, у Блумберга репутация сексиста: он якобы учитывал в своей компании сексуальную привлекательность сотрудниц.

По итогам скандальных кокусов в Айове, когда приложение для подсчета голосов вышло из строя, и праймериз в Нью-Гэмпшире у демократов появилось два лидера.

Берни Сандерс уже пытался выдвинуться в 2016-м, но проиграл Хиллари Клинтон. В этом году шансов у него больше: по данным опросов, он хоть и показал неважные результаты в Южной Каролине, может наверстать упущенное в "супервторник".

Но Сандерса сложно назвать идеальным кандидатом, который устроил бы всех. За него охотно голосуют американцы до 35 лет, и те, кому близка социальная повестка, но ему 78 и осенью он пережил сердечный приступ. Главные политические предложения Сандерса — программа бесплатной медицинской помощи и образования, списание долгов за обучение студентам, высокие налоги для корпораций и граждан с доходом выше 250 тысяч долларов в год — нравятся далеко не каждому. К тому же он так и не прояснил, откуда возьмутся деньги в бюджете на программу "Медицина для всех".

Конкуренты припоминают и скандалы с его участием: эссе 1972 года, в котором он утверждал, что "все женщины мечтают быть изнасилованными", поддержку марксистов-ленинистов в Никарагуа, поездку в СССР в 1988-м. Сандерса и сейчас пытаются обвинить в том, что ему помогает Россия, правда, как именно — непонятно. Кроме того, попав в конгресс, он выступал за то, чтобы оружейные компании нельзя было судить за применение их продукции в массовых расстрелах, — крайне непопулярная идея среди демократов.

Второй лидер, определившийся после айовских кокусов, Пит Буттиджич, сошел с дистанции после неудачного выступления на праймериз в Южной Каролине 29 февраля. В этом штате триумфально победил Джо Байден. Бывший вице-президент Барака Обамы, согласно соцопросам, может обойти Сандерса. Главный козырь Байдена — поддержка афроамериканцев.

© REUTERS / Jim Urquhart Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден © REUTERS / Jim Urquhart Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден

Совсем недавно Байден был участником громкого политического скандала. Демократы заподозрили Дональда Трампа в попытке повлиять на предстоящие выборы и очернить конкурента. Тот якобы попросил Владимира Зеленского открыть против Байдена и его сына расследование за давление на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. За это Трампу пытались объявить импичмент. Никаких убедительных доказательств не нашлось, однако в конце февраля стало известно, что Государственное бюро расследований Украины все-таки завело дело на некоего гражданина США. Шокин уверяет, что речь идет именно о Байдене.

Неплохие шансы хорошо выступить в "супервторник" у Элизабет Уоррен, вступившей в президентскую гонку первой из демократов.