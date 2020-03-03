Названы знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали, Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали, сообщает Your Tango.

По ее словам, большинству, конечно, не нравится, когда им указывают, как поступать, и ругают за малейшую ошибку. Особенно, когда это происходит в отношениях. Однако есть те, кто благодаря замечаниям своих партнеров, начинают усерднее работать и стремиться к чему-то большему.

Так, Рыбы, когда их осуждают, склонны полагать, что так и должно быть, и у второй половинки есть основания для критики. Поэтому спокойно к этому относятся.

Близнецы знают о своих сильных сторонах и всегда хотят быть еще лучше. Однако им часто бывает трудно быть последовательными и принимать решения. Поэтому для них важно иметь партнера-критика. Главное, чтобы он уважал интересы Близнецов и знал что делать, так как если недовольства становится слишком много, это может стать причиной расставания.

Те, кто родились под знаком Рака — терпеливые. Даже если со временем у партнера возникает больше претензий, они не откажутся от отношений. Вместо этого попытаются понять, почему это происходит. Может, близкий человек обиделся за непрочитанное сообщение или просто соскучился.

Весы часто критикуют сами себя. Дополнительные замечания подтверждают их негативное мнение. Однако, когда этот знак зодиака не в настроении, он будет игнорировать недовольные высказывания партнера, делая вид, что занят чем-то другим.