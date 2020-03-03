От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир

Найти новое в известных вещах — это про всем известную фигурку-ложечку в виде плывущей девушки с цветком лотоса в руках (Египет, 1550-1185 до нашей эры).

Оказывается, у нее на бедрах — изображение бога Бэса.

"Он считался хранителем дома и покровителем деторождения, — рассказывает американский исследователь, антрополог Ларс Крутак. — На поясе у девушки — рисунки, символизирующие лотос, а также похожие на клинопись треугольники на шее".

По словам Ларса, в Древнем Египте рисунки на тело наносили в основном аристократы и жрецы. Это было признаком статуса и престижа.