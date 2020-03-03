От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир

"Мы хотели поразмышлять, какое место в современной культуре занимает татуировка. При этом не даем однозначного ответа, — говорит куратор, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Александра Савенкова. — Мы призываем посетителей подумать, что же это — искусство, ремесло или что-то большее".
"С 1970-х наша работа изменилась радикально, — рассказал нидерландский художник. — Интернет поменял многое: раньше мы делали уникальные рисунки для клиентов. Сейчас это поп-арт, но никак не фолк-арт".
Найти новое в известных вещах — это про всем известную фигурку-ложечку в виде плывущей девушки с цветком лотоса в руках (Египет, 1550-1185 до нашей эры).
Оказывается, у нее на бедрах — изображение бога Бэса.
"Он считался хранителем дома и покровителем деторождения, — рассказывает американский исследователь, антрополог Ларс Крутак. — На поясе у девушки — рисунки, символизирующие лотос, а также похожие на клинопись треугольники на шее".
По словам Ларса, в Древнем Египте рисунки на тело наносили в основном аристократы и жрецы. Это было признаком статуса и престижа.
Найти новое в известных вещах — это про всем известную фигурку-ложечку в виде плывущей девушки с цветком лотоса в руках (Египет, 1550-1185 до нашей эры).
Оказывается, у нее на бедрах — изображение бога Бэса.
"Он считался хранителем дома и покровителем деторождения, — рассказывает американский исследователь, антрополог Ларс Крутак. — На поясе у девушки — рисунки, символизирующие лотос, а также похожие на клинопись треугольники на шее".
По словам Ларса, в Древнем Египте рисунки на тело наносили в основном аристократы и жрецы. Это было признаком статуса и престижа.
Женские татуировки — особые как по виду, так и по смыслу. Например, на выставке есть фотографии и гравюры народов Крайнего Севера. А именно — изображения ныне живущих чукотских женщин. Им уже за 90, но на лицах сохранились рисунки, нанесенные еще в семилетнем возрасте.
Ларс Крутак объясняет, что эта традиция — как минимум с XVIII века.
"Эти рисунки наносили специально девочкам для дальнейшей успешной семейной жизни, плодовитости и в знак защиты", — добавляет куратор Александра Савенкова.
Женские татуировки — особые как по виду, так и по смыслу. Например, на выставке есть фотографии и гравюры народов Крайнего Севера. А именно — изображения ныне живущих чукотских женщин. Им уже за 90, но на лицах сохранились рисунки, нанесенные еще в семилетнем возрасте.
Ларс Крутак объясняет, что эта традиция — как минимум с XVIII века.
"Эти рисунки наносили специально девочкам для дальнейшей успешной семейной жизни, плодовитости и в знак защиты", — добавляет куратор Александра Савенкова.
У многих северных народов рисунки часто располагались в районе рта. "Такая татуировка была своеобразным оберегом от злых духов", — говорит куратор.
Картинки были разные. Если у жителей Севера они размещались на подбородке и напоминали бороды, то южнее (например, у аборигенов островов вокруг Японии) область вокруг губ закрашивали черной краской. Получалась улыбка, почти как у Джокера.
У многих северных народов рисунки часто располагались в районе рта. "Такая татуировка была своеобразным оберегом от злых духов", — говорит куратор.
Картинки были разные. Если у жителей Севера они размещались на подбородке и напоминали бороды, то южнее (например, у аборигенов островов вокруг Японии) область вокруг губ закрашивали черной краской. Получалась улыбка, почти как у Джокера.
В России татуировка долго ассоциировалась только с криминалом.
"Мы не хотели делать на этом акцент, но и не могли обойти вниманием. Тем более что на Западе переосмыслили это стилевое направление: например, известное английское издание опубликовало четырехтомную энциклопедию о российской криминальной татуировке (наколке)", — комментирует Савенкова.
На выставке есть снимки челябинского фотографа Сергея Васильева, который сделал серию, посвященную татуировкам заключенных. Приводятся и расшифровки.
Например, изображение корабля с белыми парусами означает, что человек не занимался общественно полезным трудом. А аббревиатура ЛЕВ — фразу "люблю его всегда".
В России татуировка долго ассоциировалась только с криминалом.
"Мы не хотели делать на этом акцент, но и не могли обойти вниманием. Тем более что на Западе переосмыслили это стилевое направление: например, известное английское издание опубликовало четырехтомную энциклопедию о российской криминальной татуировке (наколке)", — комментирует Савенкова.
На выставке есть снимки челябинского фотографа Сергея Васильева, который сделал серию, посвященную татуировкам заключенных. Приводятся и расшифровки.
Например, изображение корабля с белыми парусами означает, что человек не занимался общественно полезным трудом. А аббревиатура ЛЕВ — фразу "люблю его всегда".
Можно вдохновиться и старыми альбомами с зарисовками, сделанными во время кругосветного путешествия Крузенштерна в начале XIX века.
На них — портреты на лицах туземцев в том виде, какими их набивали до прихода европейцев.
"Эти рисунки потом дублировались и тиражировались в качестве гравюр. А в ГМИИ мы можем посмотреть на первозданные картинки, которые проплыли вокруг всего света", — отмечает Савенкова.
Можно вдохновиться и старыми альбомами с зарисовками, сделанными во время кругосветного путешествия Крузенштерна в начале XIX века.
На них — портреты на лицах туземцев в том виде, какими их набивали до прихода европейцев.
"Эти рисунки потом дублировались и тиражировались в качестве гравюр. А в ГМИИ мы можем посмотреть на первозданные картинки, которые проплыли вокруг всего света", — отмечает Савенкова.
В 1995 году в Москве провели первую тату-конвенцию.
Приехали зарубежные мастера, поделились с российскими своим опытом и техническими новинками. Один из них — нидерландский тату-художник Хенк Шиффмахер, известный под псевдонимом Хенки Пенки.
"Где-то году в 1993-м первая конвенция прошла в Берлине, там я встретил парня, который был главой клуба "Ночные Волки", по имени Саша. Мы сделали ему татуировку, а потом он пригласил нас в Москву, — рассказывает Шиффмахер. — На конвенцию в Россию приехали порядка 20 мастеров из разных стран".
По словам Хенка, в 1995-м немногие русские осмелились сделать рисунки на теле, так что мастера били татуировки друг другу, демонстрируя свои навыки. Так у Шиффмахера на левой руке появилась надпись "Москва 1995" .
"Надеюсь увидеть кого-то из старых друзей сегодня на открытии выставки, это будет своеобразное воссоединение", — признался мастер.
В 1995 году в Москве провели первую тату-конвенцию.
Приехали зарубежные мастера, поделились с российскими своим опытом и техническими новинками. Один из них — нидерландский тату-художник Хенк Шиффмахер, известный под псевдонимом Хенки Пенки.
"Где-то году в 1993-м первая конвенция прошла в Берлине, там я встретил парня, который был главой клуба "Ночные Волки", по имени Саша. Мы сделали ему татуировку, а потом он пригласил нас в Москву, — рассказывает Шиффмахер. — На конвенцию в Россию приехали порядка 20 мастеров из разных стран".
По словам Хенка, в 1995-м немногие русские осмелились сделать рисунки на теле, так что мастера били татуировки друг другу, демонстрируя свои навыки. Так у Шиффмахера на левой руке появилась надпись "Москва 1995" .
"Надеюсь увидеть кого-то из старых друзей сегодня на открытии выставки, это будет своеобразное воссоединение", — признался мастер.
Аккуратно: татуировка может сильно поменять жизнь. Например, один таец по имени Супакит Тисарано чудил и ни в чем себе не отказывал.
"Он увлекался азартными играми и однажды проиграл два собственных пальца", — сообщили в пресс-службе музея.
Несколько священных рисунков, нанесенных на тело, помогли 51-летнему Супакиту исправиться.
Сейчас он монах и поддерживает со своим татуировщиком тесную связь.
Аккуратно: татуировка может сильно поменять жизнь. Например, один таец по имени Супакит Тисарано чудил и ни в чем себе не отказывал.
"Он увлекался азартными играми и однажды проиграл два собственных пальца", — сообщили в пресс-службе музея.
Несколько священных рисунков, нанесенных на тело, помогли 51-летнему Супакиту исправиться.
Сейчас он монах и поддерживает со своим татуировщиком тесную связь.
А итальянский скульптор Фабио Виале татуирует классику. Так, на плечах и спине Венеры Милосской — рисунок в японском стиле. Своеобразный bodysuit. Современно, довольно смело и провокационно.
А итальянский скульптор Фабио Виале татуирует классику. Так, на плечах и спине Венеры Милосской — рисунок в японском стиле. Своеобразный bodysuit. Современно, довольно смело и провокационно.