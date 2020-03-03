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Всемирный день дикой природы
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РИА Новости

Всемирный день дикой природы

04:21 03.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамка снежного барса
Самка снежного барса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day). Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.
Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).
Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы.
Документ был подписан с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации контроля над экспортно-импортными операциями с животными и растениями.
На сегодня сторонами СИТЕС являются 183 государства.
Под защитой СИТЕС находятся примерно 5,8 тысячи видов животных и 30 тысяч видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.
В Приложения включены как целые группы животных, такие, как приматы, китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), морские черепахи, попугаи, кораллы, кактусы и орхидные и другие, так и подвиды или географически изолированные популяции.
Каждый год Всемирный день дикой природы посвящен определенной теме. Тема Дня 2020 года "Защита жизни на земле" касается всех видов диких животных и растений, которые являются частью разнообразия природы, а также источником средств существования людей.
Наша жизнь зависит от взаимодействия между всеми элементами биосферы: воздух, которым мы дышим, пища, которую мы едим, энергия, которую мы используем, и сырье, которое нам необходимо для различных нужд. Однако чрезмерная эксплуатация природных ресурсов человеком создает угрозу для биоразнообразия.
Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают, что в настоящее время биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению.
С 1964 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга).
В настоящее время список включает 112 432 вида, из них 30 178 видов находятся под угрозой вымирания.
Это число, как правило, постоянно растет, но порой усилия экологов и властей приводят к тому, что некоторые виды покидают список. В частности, согласно данным Международного союза охраны природы, несмотря на вымирание 73 видов дикой природы в последние годы 10 видов улучшили свои показатели.
В России в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждена Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Согласно федеральному закону "Об охране окружающей среды" (2002), растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
Полное издание Красной книги было опубликовано в 2001 году. Среди животных, занесенных в Красную книгу РФ, – амурский тигр, дикий северный олень, сайгак, атлантический морж, белый медведь, снежный барс, алтайский горный баран аргали, зубр, переднеазиатский леопард.
В декабре 2019 года Минприроды представило новую редакцию Красной книги России, куда могут войти 540 наименований животных, в том числе каспийский тюлень и некоторые виды северного оленя.
В 2013-2019 годах в России были приняты существенные поправки в законодательство, которые ужесточили наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. Введена уголовная ответственность не только за их незаконную добычу, но и за незаконные приобретение, содержание, хранение, перевозку и продажу. Кроме того, ужесточена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Российская Федерация (Россия)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ООНРоссияСправки
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