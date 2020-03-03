Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Документ был подписан с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации контроля над экспортно-импортными операциями с животными и растениями.

На сегодня сторонами СИТЕС являются 183 государства

Под защитой СИТЕС находятся примерно 5,8 тысячи видов животных и 30 тысяч видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.

В Приложения включены как целые группы животных, такие, как приматы, китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), морские черепахи, попугаи, кораллы, кактусы и орхидные и другие, так и подвиды или географически изолированные популяции.

Каждый год Всемирный день дикой природы посвящен определенной теме. Тема Дня 2020 года "Защита жизни на земле" касается всех видов диких животных и растений, которые являются частью разнообразия природы, а также источником средств существования людей.

Наша жизнь зависит от взаимодействия между всеми элементами биосферы: воздух, которым мы дышим, пища, которую мы едим, энергия, которую мы используем, и сырье, которое нам необходимо для различных нужд. Однако чрезмерная эксплуатация природных ресурсов человеком создает угрозу для биоразнообразия.

Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают , что в настоящее время биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению.

С 1964 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга).

В настоящее время список включает 112 432 вида , из них 30 178 видов находятся под угрозой вымирания.

Это число, как правило, постоянно растет, но порой усилия экологов и властей приводят к тому, что некоторые виды покидают список . В частности, согласно данным Международного союза охраны природы, несмотря на вымирание 73 видов дикой природы в последние годы 10 видов улучшили свои показатели.

В России в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждена Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Согласно федеральному закону "Об охране окружающей среды" (2002), растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

В декабре 2019 года Минприроды представило новую редакцию Красной книги России , куда могут войти 540 наименований животных, в том числе каспийский тюлень и некоторые виды северного оленя.

В 2013-2019 годах в России были приняты существенные поправки в законодательство, которые ужесточили наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. Введена уголовная ответственность не только за их незаконную добычу, но и за незаконные приобретение, содержание, хранение, перевозку и продажу. Кроме того, ужесточена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.