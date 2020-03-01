Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T19:11+0300
https://ria.ru/20200301/1566148807.html
ООН выделила 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

ООН выделила 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

19:09 01.03.2020 (обновлено: 19:11 01.03.2020)
448
© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
ООН, 1 мар – РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН на борьбу с распространением коронавируса, сообщает организация.
"Сегодня глава гуманитарного отдела ООН Марк Лоукок выделил 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь финансировать глобальные усилия по сдерживанию вируса COVID-19", - сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
15:22
Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Решение озвучили на фоне решения ВОЗ повысить глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", что является самым высоким уровнем. Как отметили в ООН, ВОЗ заявила, что еще есть вероятность сдерживания вируса в случае разрыва цепи передачи.
"Внезапный рост числа случаев заболевания в Италии, Исламской Республике Иран и Республике Корея вызывает глубокую обеспокоенность", - отмечается в сообщении ООН.
В нем говорится также, что средства ООН были переданы ВОЗ и ЮНИСЕФ. Средства предполагается направить на основные мероприятия, включая мониторинг распространения вируса, расследование случаев заболевания и финансирование работы лабораторий.
Ранее ВОЗ опубликовала специальный план по готовности и реагированию на распространение заболевания, где призвала международное сообщество направить на поддержку стран, "особенно наиболее уязвимых", 675 миллионов долларов.
Знак коронавируса
08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
"Мы пока не видим доказательств того, что вирус распространяется свободно. Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать его. Однако необходимо принимать быстрые и решительные меры для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами, а также для отслеживания контактов. Мы должны действовать сейчас, чтобы этот вирус не подверг риску больше жизней", - сказал Лоукок.
"Этот грант из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН поможет странам с хрупкой системой здравоохранения повысить эффективность их операций по выявлению (случаев заражения – ред.) и реагированию", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1110000
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗООНВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Германия
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния