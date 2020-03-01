Эксперт прокомментировал ограничение рейсов между РФ и Южной Кореей

СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Временное ограничение полётов между Временное ограничение полётов между Россией Республикой Корея на всех рейсах кроме "Москва – Сеул" серьёзно снизит турпоток, но не повлияет на желание южнокорейцев приезжать в Россию, а россиян - в Южную Корею, считает профессор факультета менеджмента туризма Университета Кёнги Сим Сан Чжин.

"Нынешняя ситуация с COVID-19, безусловно, затруднит движение к цели в 1 миллион взаимных визитов. Но если в первом полугодии положение удастся стабилизировать, то во втором можно рассчитывать на значительное восстановление. Поэтому я в целом настроен положительно", - заявил РИА Новости эксперт.

Правительство РФ в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции с 1 марта временно ограничило авиасообщение с Южной Кореей рейсами "Аэрофлота" и Korean Air через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". Авиакомпании "Аврора", "Сибирь" (S7 Airlines) и "Якутия", обеспечивавшие рейсы из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Новосибирска, будут выполнять лишь чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в Республику Корея и возвращения в РФ граждан России, государств-членов Евразийского экономического союза, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

"Большинство южнокорейцев считают, что предпринятые российским правительством с 1 марта меры для предотвращения распространения коронавируса являются естественным правом на защиту от угрозы эпидемии, поэтому недовольства в этой связи нет. К тому же, приостановлены не все рейсы, и то, что Москва по-прежнему открыта для въезда, является знаком глубокого уважения со стороны России. На мой взгляд, сохранение возможностей посещения для бизнеса и гуманитарных обменов является очень взвешенным решением, которое позволило южнокорейцам сохранить минимальное чувство собственного достоинства", - подчеркнул профессор Сим.

По его словам, важно также то, что Москва заблаговременно уведомила Сеул о намерении ограничить авиасообщение, в то время как в ряде стран южнокорейцам отказывали уже по прилёту на границе, а в некоторых случаях без предупреждения помещали в принудительный карантин. К настоящему моменту уже 35 стран применяют фактический запрет на въезд из Южной Кореи, и ещё 43 ввели другие ограничительные меры. Накануне рейсу Asiana Airlines уже после взлёта сообщили о необходимости изменить аэропорт посадки со столичного Ханоя на расположенный в четырёх часах езды Кантхо. В итоге самолёт вернулся, и это, по словам профессора, было не очень хорошо воспринято южнокорейскими туркомпаниями, отправляющими во Вьетнам более 4 миллионов туристов в год.

"В рамках подготовки к празднованию тридцатилетия установления дипотношений между Южной Кореей и Россией я с 18 по 27 февраля побывал в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, заехал на Ольхон, вернувшись домой через Владивосток. И, несмотря на появление новостей о том, что в Южной Корее распространяется коронавирус, за 10 дней пребывания в России никто на нашу группу ни разу косо не посмотрел. Такая выдержанная позиция россиян произвела на всех нас глубокое впечатление", - рассказал Сим Сан Чжин.

По словам профессора, среди студентов и других молодых южнокорейцев Владивосток уже стал местом, которые считается необходимым для посещения. И во время своей поездки он сумел лично убедиться, что в других городах Сибири и Дальнего Востока также есть огромные возможности для разработки туристических продуктов, которые понравились бы многим южнокорейцам.

По итогам встречи во Владивостоке в сентябре 2017 года президенты России и Республики Корея поставили цель к 2020 году, когда будет праздноваться 30-я годовщина установления дипломатических отношений, достичь гуманитарных обменов в 1 млн человек. Нынешний год объявлен годом взаимных обменов, а в 2020-2021 годах министерства культуры двух стран проведут также годы культурных обменов. Торжественную церемонию по их открытию изначально планировалось провести в марте, однако, как ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, стороны уже договорились вернуться к согласованию даты во второй половине мая.

Россия ещё в 1991 году вошла в топ-10 стран, граждане которых чаще всего посещают Южную Корею. Согласно предварительным данным Корейской корпорации по туризму (KTO), за прошлый год в стране побывали 343 тысячи россиян, что на 13,4% больше, чем по результатам 2018 года. В январе количество прибывших составило 28,8 тысячи, то есть на 14,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Февраль традиционно является наименее популярным месяцем, но с марта количество поездок обычно растёт, а наибольшее количество посещений за год приходится на апрель.