Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T14:27+0300
https://ria.ru/20200301/1566011268.html
Эксперт прокомментировал ограничение рейсов между РФ и Южной Кореей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал ограничение рейсов между РФ и Южной Кореей

14:27 01.03.2020
635
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
СЕУЛ, 1 мар – РИА Новости. Временное ограничение полётов между Россией и Республикой Корея на всех рейсах кроме "Москва – Сеул" серьёзно снизит турпоток, но не повлияет на желание южнокорейцев приезжать в Россию, а россиян - в Южную Корею, считает профессор факультета менеджмента туризма Университета Кёнги Сим Сан Чжин.
"Нынешняя ситуация с COVID-19, безусловно, затруднит движение к цели в 1 миллион взаимных визитов. Но если в первом полугодии положение удастся стабилизировать, то во втором можно рассчитывать на значительное восстановление. Поэтому я в целом настроен положительно", - заявил РИА Новости эксперт.
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса в Петрозаводске
11:25
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Правительство РФ в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции с 1 марта временно ограничило авиасообщение с Южной Кореей рейсами "Аэрофлота" и Korean Air через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". Авиакомпании "Аврора", "Сибирь" (S7 Airlines) и "Якутия", обеспечивавшие рейсы из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Новосибирска, будут выполнять лишь чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в Республику Корея и возвращения в РФ граждан России, государств-членов Евразийского экономического союза, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.
"Большинство южнокорейцев считают, что предпринятые российским правительством с 1 марта меры для предотвращения распространения коронавируса являются естественным правом на защиту от угрозы эпидемии, поэтому недовольства в этой связи нет. К тому же, приостановлены не все рейсы, и то, что Москва по-прежнему открыта для въезда, является знаком глубокого уважения со стороны России. На мой взгляд, сохранение возможностей посещения для бизнеса и гуманитарных обменов является очень взвешенным решением, которое позволило южнокорейцам сохранить минимальное чувство собственного достоинства", - подчеркнул профессор Сим.
Знак коронавируса
08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
По его словам, важно также то, что Москва заблаговременно уведомила Сеул о намерении ограничить авиасообщение, в то время как в ряде стран южнокорейцам отказывали уже по прилёту на границе, а в некоторых случаях без предупреждения помещали в принудительный карантин. К настоящему моменту уже 35 стран применяют фактический запрет на въезд из Южной Кореи, и ещё 43 ввели другие ограничительные меры. Накануне рейсу Asiana Airlines уже после взлёта сообщили о необходимости изменить аэропорт посадки со столичного Ханоя на расположенный в четырёх часах езды Кантхо. В итоге самолёт вернулся, и это, по словам профессора, было не очень хорошо воспринято южнокорейскими туркомпаниями, отправляющими во Вьетнам более 4 миллионов туристов в год.
"В рамках подготовки к празднованию тридцатилетия установления дипотношений между Южной Кореей и Россией я с 18 по 27 февраля побывал в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, заехал на Ольхон, вернувшись домой через Владивосток. И, несмотря на появление новостей о том, что в Южной Корее распространяется коронавирус, за 10 дней пребывания в России никто на нашу группу ни разу косо не посмотрел. Такая выдержанная позиция россиян произвела на всех нас глубокое впечатление", - рассказал Сим Сан Чжин.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
По словам профессора, среди студентов и других молодых южнокорейцев Владивосток уже стал местом, которые считается необходимым для посещения. И во время своей поездки он сумел лично убедиться, что в других городах Сибири и Дальнего Востока также есть огромные возможности для разработки туристических продуктов, которые понравились бы многим южнокорейцам.
По итогам встречи во Владивостоке в сентябре 2017 года президенты России и Республики Корея поставили цель к 2020 году, когда будет праздноваться 30-я годовщина установления дипломатических отношений, достичь гуманитарных обменов в 1 млн человек. Нынешний год объявлен годом взаимных обменов, а в 2020-2021 годах министерства культуры двух стран проведут также годы культурных обменов. Торжественную церемонию по их открытию изначально планировалось провести в марте, однако, как ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, стороны уже договорились вернуться к согласованию даты во второй половине мая.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Россия ещё в 1991 году вошла в топ-10 стран, граждане которых чаще всего посещают Южную Корею. Согласно предварительным данным Корейской корпорации по туризму (KTO), за прошлый год в стране побывали 343 тысячи россиян, что на 13,4% больше, чем по результатам 2018 года. В январе количество прибывших составило 28,8 тысячи, то есть на 14,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Февраль традиционно является наименее популярным месяцем, но с марта количество поездок обычно растёт, а наибольшее количество посещений за год приходится на апрель.
Введение с 1 января 2014 года безвизового режима для туристических, транзитных и частных целей между двумя странами также стимулировало резкий рост посещения России южнокорейцами. В результате Республика Корея поднялась с 28-го на 15-е место по количеству граждан, въезжающих в РФ, оставив позади такие страны, как Беларусь, Латвия, США и Израиль. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в прошлом году Россию посетили 453,7 тыс. граждан РК, рост составил 17,4% к 2018 г. Южнокорейцы также традиционно меньше всего приезжают в Россию в первом квартале, однако пик посещений обычно приходится на июль-сентябрь.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Южная Корея
Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния