В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

НАЛЬЧИК, 1 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали сотрудника полиции, которого подозревают в публикации в интернете оперативной съемки, после которой убили местную жительницу, сообщает региональное СУСК.
По данным следствия, 7 февраля 2020 года в одной из квартир в Магасе обнаружили тело 34-летней жительницы республики с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержали близкого родственника убитой. Он сообщил, что убил женщину в связи с появлением в интернете видеозаписи, на которой она запечатлена в ночное время в компании мужчин, не состоявших с ней в родстве.
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Региональное СУСК сообщило, что по факту появления в общедоступных социальных сетях и интернет-мессенджерах видеозаписи, произведенной сотрудником полиции, на которой запечатлена потерпевшая, возбудили уголовное дело по статье ("нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") УК РФ. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.
"В рамках расследования дела установлен и задержан 32-летний житель республики. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным регионального МВД, полицейский, разместивший видеозапись с места проведения оперативно розыскных мероприятий по результатам служебной проверки, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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