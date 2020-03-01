В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

Региональное СУСК сообщило, что по факту появления в общедоступных социальных сетях и интернет-мессенджерах видеозаписи, произведенной сотрудником полиции, на которой запечатлена потерпевшая, возбудили уголовное дело по статье ("нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") УК РФ. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.