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Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
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РИА Новости

Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

11:47 01.03.2020 (обновлено: 12:26 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", - заверил Путин в ходе совещания.
По его словам, международные резервы Банка России составляют сейчас порядка 563 миллиардов долларов, а объём ФНБ - 124 миллиарда долларов, или 7,87 триллиона рублей.
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Распространение нового коронавирусаФонд национального благосостояния РоссииВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну, никто не знает, куда всё это заведёт? Хотя видится некая искусственность всей этой вакханалии с вирусом. Не настолько он опасен, чтобы грохать из-за него всю мировую экономику. В даной ситации лучше всего не делать резких движений и уж, тем более, не дергаться в экономике. С Путиным продержимся, либералы страну завалят.
1 марта, 12:16
Von Stirliz
1410004
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