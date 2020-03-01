Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

"Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", - заверил Путин в ходе совещания.