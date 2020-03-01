Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", - заверил Путин в ходе совещания.
По его словам, международные резервы Банка России составляют сейчас порядка 563 миллиардов долларов, а объём ФНБ - 124 миллиарда долларов, или 7,87 триллиона рублей.