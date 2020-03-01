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Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики
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РИА Новости

Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

10:51 01.03.2020 (обновлено: 13:45 02.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
Президент напомнил, что в рамках макроэкономической политики РФ за базовый уровень в этом году была взята стоимость в 42,4 доллара за баррель нефти марки Brent.
Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Цены на нефть на текущей неделе опускались из-за рисков распространения коронавируса, которое может оказать серьёзное давление на спрос на сырье. В ходе торгов в пятницу нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года, опустившись ниже 49 долларов за баррель. Котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent - более чем на 5%, к вечеру цены замедлили темпы падения.
Как сообщал в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов, российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен, расходы будут профинансированы даже в случае их падения до 30 долларов за баррель. По его словам, дополнительные меры со стороны правительства и ЦБ РФ при текущих ценах на нефть для защиты бюджета не нужны.
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