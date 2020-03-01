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https://ria.ru/20200301/1565840277.html
Очарование и грация: в Севастополе прошел юбилейный конкурс красоты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565835261_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_3eb850dcaca67a130223a1df826d6cca.jpg
РИА Новости

Очарование и грация: в Севастополе прошел юбилейный конкурс красоты

11:40 01.03.2020 (обновлено: 11:42 01.03.2020)
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В Севастополе прошел ежегодный конкурс на звание самой красивой девушки города. Претендентки и победительница — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Севастополе состоялся 25-й конкурс "Севастопольская красавица".

Участница конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
1 из 9

В Севастополе состоялся 25-й конкурс "Севастопольская красавица".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В этом году за победу в шоу грации боролись четырнадцать девушек.

Юбилейный 25-й конкурс красоты Севастопольская красавица-2020
2 из 9

В этом году за победу в шоу грации боролись четырнадцать девушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конкурс проходил на сцене Севастопольского центра культуры и искусств.

Участница конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
3 из 9

Конкурс проходил на сцене Севастопольского центра культуры и искусств.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На фото: участницы конкурса во время дефиле в купальниках.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
4 из 9

На фото: участницы конкурса во время дефиле в купальниках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Победительницей этого года стала Дарина Ковалева — артистка ансамбля "Черное море". Ей досталась эксклюзивная корона от дизайнера украшений Виктории Бесединой.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
5 из 9

Победительницей этого года стала Дарина Ковалева — артистка ансамбля "Черное море". Ей досталась эксклюзивная корона от дизайнера украшений Виктории Бесединой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вместе с участницами проекта "Севастопольская красавица-2020" на сцену вышли победительницы конкурса за всю его историю.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
6 из 9

Вместе с участницами проекта "Севастопольская красавица-2020" на сцену вышли победительницы конкурса за всю его историю.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На фото: у частницы конкурса во время дефиле в вечерних нарядах.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
7 из 9

На фото: у частницы конкурса во время дефиле в вечерних нарядах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Титул первой вице-мисс достался Елене Григоровой, а второй вице-мисс — Юлии Михайлик.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала на сцене Севастопольского центра культуры и искусств
8 из 9

Титул первой вице-мисс достался Елене Григоровой, а второй вице-мисс — Юлии Михайлик.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конкурс "Севастопольская красавица" — самый продолжительный развлекательный проект в современной истории Севастополя, известный далеко за пределами Крымского полуострова.

Участницы конкурса Севастопольская красавица 2020 во время финала
9 из 9

Конкурс "Севастопольская красавица" — самый продолжительный развлекательный проект в современной истории Севастополя, известный далеко за пределами Крымского полуострова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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СевастопольФотоОбщество
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