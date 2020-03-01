Очарование и грация: в Севастополе прошел юбилейный конкурс красоты

В Севастополе состоялся 25-й конкурс "Севастопольская красавица".
В Севастополе состоялся 25-й конкурс "Севастопольская красавица".
В этом году за победу в шоу грации боролись четырнадцать девушек.
В этом году за победу в шоу грации боролись четырнадцать девушек.
Конкурс проходил на сцене Севастопольского центра культуры и искусств.
Конкурс проходил на сцене Севастопольского центра культуры и искусств.
На фото: участницы конкурса во время дефиле в купальниках.
На фото: участницы конкурса во время дефиле в купальниках.
Победительницей этого года стала Дарина Ковалева — артистка ансамбля "Черное море". Ей досталась эксклюзивная корона от дизайнера украшений Виктории Бесединой.
Победительницей этого года стала Дарина Ковалева — артистка ансамбля "Черное море". Ей досталась эксклюзивная корона от дизайнера украшений Виктории Бесединой.
Вместе с участницами проекта "Севастопольская красавица-2020" на сцену вышли победительницы конкурса за всю его историю.
Вместе с участницами проекта "Севастопольская красавица-2020" на сцену вышли победительницы конкурса за всю его историю.
На фото: у частницы конкурса во время дефиле в вечерних нарядах.
На фото: у частницы конкурса во время дефиле в вечерних нарядах.
Титул первой вице-мисс достался Елене Григоровой, а второй вице-мисс — Юлии Михайлик.
Титул первой вице-мисс достался Елене Григоровой, а второй вице-мисс — Юлии Михайлик.
Конкурс "Севастопольская красавица" — самый продолжительный развлекательный проект в современной истории Севастополя, известный далеко за пределами Крымского полуострова.
Конкурс "Севастопольская красавица" — самый продолжительный развлекательный проект в современной истории Севастополя, известный далеко за пределами Крымского полуострова.