Молодежь в Черногории поддержала шествия в защиту Сербской церкви

БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Рекордное шествие в Рекордное шествие в Черногории числом 100 тысяч человек в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) против закона о религиозных объединениях особенно массово поддержала молодежь, сообщила РИА Новости постоянный участник собраний, ведущая Радио и телевидения Черногории Марица Булатович.

Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории в субботу состоялся Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона - основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице.

На праздничную службу и мирное шествие по центру города во главе с митрополитом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрием и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ собралось, по данным митрополии и радио Светигора, 100 тысяч человек. Социальные сети региона заполнили видеоснимки и фотографии массового шествия, наводнившего улицы Подгорицы.

"Особенно удивляет число молодежи на улицах. На каждом шествии, как и на последнем, большинство составляют граждане от 20 до 30 лет, которые мирно идут по улицам Черногории. Удивляет и то, сколько детей с родителями, часто в колясках, участвуют в собраниях, охотно, с улыбками", - заявила агентству Булатович, чьи слова подтверждают съемки воскресного шествия с воздуха.

Собеседница агентства ведет на национальном телевидении Черногории передачу Mislionica ("место для размышлений" - Прим. ред.) - теледебаты молодежи по актуальным общественным проблемам.

"Надо отметить, что молодежь сознательно участвует в этом процессе, борется за свою свободу, не только против этого антиконституционного закона, который напрямую угрожает их гражданским правам, правам человека, но и против каждого принятого неконституционного закона и остальной несправедливости, с которыми сталкивается Черногория из-за нынешних властей", - подчеркнула Булатович.