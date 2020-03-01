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Религия и мировоззрение
2020-03-01T09:46+0300
https://ria.ru/20200301/1565771209.html
Молодежь в Черногории поддержала шествия в защиту Сербской церкви
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181702_0:107:3072:1834_1036x0_80_0_0_d3f74cc762b37efeedbc458af673d8d7.jpg
РИА Новости

Молодежь в Черногории поддержала шествия в защиту Сербской церкви

09:46 01.03.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкУчастники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
БЕЛГРАД, 1 мар - РИА Новости. Рекордное шествие в Черногории числом 100 тысяч человек в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) против закона о религиозных объединениях особенно массово поддержала молодежь, сообщила РИА Новости постоянный участник собраний, ведущая Радио и телевидения Черногории Марица Булатович.
Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории в субботу состоялся Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона - основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
21 февраля, 14:01Религия и мировоззрение
В РПЦ предупредили власти Черногории о последствиях закона о церквях
На праздничную службу и мирное шествие по центру города во главе с митрополитом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрием и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ собралось, по данным митрополии и радио Светигора, 100 тысяч человек. Социальные сети региона заполнили видеоснимки и фотографии массового шествия, наводнившего улицы Подгорицы.
"Особенно удивляет число молодежи на улицах. На каждом шествии, как и на последнем, большинство составляют граждане от 20 до 30 лет, которые мирно идут по улицам Черногории. Удивляет и то, сколько детей с родителями, часто в колясках, участвуют в собраниях, охотно, с улыбками", - заявила агентству Булатович, чьи слова подтверждают съемки воскресного шествия с воздуха.
Собеседница агентства ведет на национальном телевидении Черногории передачу Mislionica ("место для размышлений" - Прим. ред.) - теледебаты молодежи по актуальным общественным проблемам.
"Надо отметить, что молодежь сознательно участвует в этом процессе, борется за свою свободу, не только против этого антиконституционного закона, который напрямую угрожает их гражданским правам, правам человека, но и против каждого принятого неконституционного закона и остальной несправедливости, с которыми сталкивается Черногория из-за нынешних властей", - подчеркнула Булатович.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
Митрополит Онуфрий
Вчера, 14:02Религия и мировоззрение
Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
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