Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным

"Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — написал Пушков в Twitter . При этом сенатор отметил, что глава Турции не сказал, что ответил ему Путин, добавив, что ответ "самое важное".

"Уйти с пути Турции"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.

Эрдоган добавил, что призвал Путина "уйти с пути Турции".

Абсолютно неприемлемо

Оставлять Турцию один на один с сирийскими властями абсолютно неприемлемо, так как у турецкого руководства нет никаких полномочий на то, чтобы определять судьбу Сирии, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от граждан через процесс выборов, для того, чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.

Ситуация в сирийском Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (Террористическая организация, запрещенная в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

Впоследствии глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации более 300 сирийских военных, а также об уничтожении пяти вертолетов, 23 танков, 10 бронемашин, 23 артиллерийских орудий и двух систем ПВО. Кроме того, Акар заявил, что расположение турецких войск в Идлибе ранее согласовывалось с российской стороной.

Анкара утверждает, что действует в Идлибе "по приглашению сирийского народа" и не стремится расширить свои границы, при этом постоянно обвиняя Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.