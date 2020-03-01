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2020-03-01T06:45+0300
https://ria.ru/20200301/1565766465.html
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
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РИА Новости

Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным

06:45 01.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Сирии.
"Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — написал Пушков в Twitter. При этом сенатор отметил, что глава Турции не сказал, что ответил ему Путин, добавив, что ответ "самое важное".
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В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии

"Уйти с пути Турции"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.
Эрдоган добавил, что призвал Путина "уйти с пути Турции".
Президент России Владимир Путин
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Абсолютно неприемлемо

Оставлять Турцию один на один с сирийскими властями абсолютно неприемлемо, так как у турецкого руководства нет никаких полномочий на то, чтобы определять судьбу Сирии, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат подчеркнул, что попытка развести интересы Башара Асада и сирийского народа выглядит "весьма своеобразно", так как сам Асад получил необходимые полномочия в свое время от граждан через процесс выборов, для того, чтобы представлять интересы народа. И то, что отдельные группировки, имевшие сирийское гражданство, это не устраивало, само по себе ничего не означает.
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Опубликованы подробности разговора Эрдогана и Роухани по Идлибу

Ситуация в сирийском Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (Террористическая организация, запрещенная в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.
Впоследствии глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации более 300 сирийских военных, а также об уничтожении пяти вертолетов, 23 танков, 10 бронемашин, 23 артиллерийских орудий и двух систем ПВО. Кроме того, Акар заявил, что расположение турецких войск в Идлибе ранее согласовывалось с российской стороной.
Анкара утверждает, что действует в Идлибе "по приглашению сирийского народа" и не стремится расширить свои границы, при этом постоянно обвиняя Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииАлексей ПушковВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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