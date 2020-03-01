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Клинику для престарелых в штате Вашингтон проверят на коронавирус
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РИА Новости

Клинику для престарелых в штате Вашингтон проверят на коронавирус

06:15 01.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на выявление коронавируса
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 50 человек из медицинского центра для престарелых в округе Кинг штата Вашингтон проверят на заражение коронавирусом после того, как в медцентре было подтверждено два положительных случая болезни, говорится в сообщении на официальном сайте округа.
Коронавирус был подтвержден у одной из сотрудниц учреждения и постоялицы клиники в возрасте 70 лет. Отмечается, что пожилая женщина находится в тяжелом состоянии.
Предположительно, еще у 50 человек были выявлены симптомы респираторных заболеваний, некоторые были госпитализированы с подозрением на пневмонию, их анализы проверяют на коронавирус.
"Ожидается, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возрастет",- говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в субботу в одной из больниц округа от коронавируса скончался пожилой мужчина. Отмечается, что он не связан с клиникой для престарелых. Его смерть стала первым случаем с летальным исходом в США. В свете сложившейся губернатор штата Вашингтон объявил о введении ЧП на территории штата.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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Вашингтон (штат)СШАВ мире
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