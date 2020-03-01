Клинику для престарелых в штате Вашингтон проверят на коронавирус

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 50 человек из медицинского центра для престарелых в округе Кинг Более 50 человек из медицинского центра для престарелых в округе Кинг штата Вашингтон проверят на заражение коронавирусом после того, как в медцентре было подтверждено два положительных случая болезни, говорится в сообщении на официальном сайте округа.

Коронавирус был подтвержден у одной из сотрудниц учреждения и постоялицы клиники в возрасте 70 лет. Отмечается, что пожилая женщина находится в тяжелом состоянии.

Предположительно, еще у 50 человек были выявлены симптомы респираторных заболеваний, некоторые были госпитализированы с подозрением на пневмонию, их анализы проверяют на коронавирус.

"Ожидается, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возрастет",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в одной из больниц округа от коронавируса скончался пожилой мужчина. Отмечается, что он не связан с клиникой для престарелых. Его смерть стала первым случаем с летальным исходом в США. В свете сложившейся губернатор штата Вашингтон объявил о введении ЧП на территории штата.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.