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Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
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РИА Новости

Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35

05:20 01.03.2020 (обновлено: 15:04 01.03.2020)
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© Flickr / Day DonaldsonАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / Day Donaldson
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков прокомментировал в эфире НСН слова основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска об "убийце" американского F-35.
Ранее изобретатель написал в Twitter, что конкурентом F-35 должен быть дистанционно управляемый беспилотный истребитель. По его словам, у самолета-невидимки "не было бы никаких шансов против него". При этом Маск выразил мнение, что "эра истребителей миновала", а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками.
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"Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта", — заявил Сивков.
По его словам, F-35 нельзя заменить беспилотником. "А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей", — отметил эксперт.
При этом он добавил, что российские беспилотники, например "Охотник", создаются "для вполне конкретных задач".
Истребитель F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение США в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным истребителем американских ВВС до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
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