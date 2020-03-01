Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35

Ранее изобретатель написал в Twitter, что конкурентом F-35 должен быть дистанционно управляемый беспилотный истребитель. По его словам, у самолета-невидимки "не было бы никаких шансов против него". При этом Маск выразил мнение, что "эра истребителей миновала", а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками.

"Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта", — заявил Сивков.

По его словам, F-35 нельзя заменить беспилотником. "А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что российские беспилотники, например "Охотник", создаются "для вполне конкретных задач".